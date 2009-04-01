Bakanlar, Erdoğan'a sözlü istifalarını verdi

Bakanlar, kabine toplantısında "Bizi görevden alabilirsiniz" dedi. Sadece Çelik, "Hepimizi görevden alırsanız hükümetin başarısızlığı gibi yorumlanır" uyarısı yaptı..



Sabah'ın haberine göre AKP'nin 29 Mart'taki yerel seçimlerden beklediği iddialı sonucu alamaması ve bazı illerde belediye başkanlığı kaybetmesi önceki akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına da damgasını vurdu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Sonuçlar beni tatmin etmedi" vurgusu ile kabine revizyonu yapabileceği yönündeki açıklaması karşısında bakanlar, Erdoğan'a, "Bizi görevden alabilirsiniz" diyerek açık çek verdi, sözlü olarak istifalarını sunmuş oldular.



Seçim sonrası Erdoğan'ın, verdiği mesajlar, kabine ve parti yönetiminde kan tazeleneceği şeklinde yorumlandı. Erdoğan, "Seçim sonuçları kabine revizyonu üzerinde etkili olabilir mi?" şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti: "Kabinede değişiklik seçimle bağlantılı olarak da yapılabilir ama seçimle bağlantısı olmadan da yapılabilir. Seçim sonrasında bu adımı atarak yola devam etmek grubumuz içerisinde de anormal bir şey olmayacağı gibi, kabinenin içindeki arkadaşlarım tarafından da anormal karşılanmayacaktır, karşılanmamalıdır. Çünkü eninde sonunda burada yaklaşık 6.5 yıldır iktidarda olan bir partiyiz. Zaman zaman bu değişiklikleri yaptık, bundan sonra da yapacağız, kimse ilanihaye orada oturacak değil."



Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nda, AK Parti'nin İl Genel Meclisi bazında yüzde 39 oy alması, 2004 yerel seçimine göre 3, 2007 genel seçimine göre 8 puan oy kaybına uğraması ile Manisa, Antalya, Van, Siirt gibi merkezlerde belediye başkanlığını kaybetmesi ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantının rutin gündeminin tamamlanmasının ardından özel oturuma geçildi. Bürokratlar ve Bakanlar Kurulu Sekreteri dışarı çıkarıldı.



Çelik itiraz etti



Erdoğan'ın genel değerlendirmesinin ardından, tüm bakanlar tek tek söz alarak, seçim sonuçlarıyla ilgili görüşlerini sundu. Biri dışında bakanların tümü Erdoğan'a, "Bizleri görevden alabilirsiniz, eliniz rahat olsun" mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik "Hepimizin aynı anda görevden alınması doğru olmaz. Hükümetin genel olarak başarısız olduğu düşünülür. Halbuki aldığımız oy oranına bakıldığında başarısız olduğumuzu düşünmüyorum" dedi. Erdoğan, kabine değişikliği konusunda açık bir şey söylemedi, "İşimize bakalım" demekle yetindi. Toplantıda ağırlıklı olarak partinin Doğu ve Güneydoğu'da Van ve Siirt'i kaybetmesi, Diyarbakır gibi önem verilen illerde başarısız olması, Manisa ve Antalya sürprizi masaya yatırıldı.

