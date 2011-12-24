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Bakan'ın uçağına bomba ihbarı!

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da yolcuları arasında bulunduğu Ankara-Erzurum seferini yapan uçağa bomba ihbarında bulunulduğu iddia edildi.

24 Aralık 2011 02:00

 
T24 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da yolcuları arasında bulunduğu Ankara-Erzurum seferini yapan uçağa bomba ihbarında bulunulduğu iddia edildi.



İhbar üzerine, yolcuların başka bir uçakla Erzurum'a gittiği bildirildi. HaberTürk'te yer alan haber göre;Erzurum ve Bingöl'de temaslarda bulunmak üzere Erzurum Havalimanı'na gelen Bakan Yılmaz, gazetecilerin uçakta bir olumsuzluk yaşanıp, yaşanmadığına yönelik sorusunu, ''Önemli bir şey yok, uçağımızı değiştirdik sadece. Herhalde bir takım teknik şeyler, sıkıntılar. Problem yok yani, geldik biraz gecikmeli de olsa'' diye yanıtladı.

Bu arada, yapılan araştırmalar sonucu bomba ihbarının asılsız olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.


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