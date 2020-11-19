Bakanın, “Stoklarda yok” dediği AOÇ’nin ‘kayıp’ şarapları sirke olmuş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Stoklarda yok” dediği Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) “Kayıp şaraplarının” akıbeti belli oldu. AOÇ Müdürü 30 bin litre dökme şarap ile 50 bin adet 75 Cl’lik şarabın, zamanında satılmadığı için sofralık sirke ve turşu yapımında kullanıldığını açıkladı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin imzalı habere göre, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 30 bin litre dökme şarap ile 50 bin 874 adet 75’lik şarabın piyasaya verilebileceğini belirterek, “Şu an bu kadar büyük bir stok sirkeleşmiş ve artık dökülecek hale gelmiştir değil mi?” diye sordu.

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, bu soruya yanıt verdi:

“Zayi olmadı. Uzman görüşleri ve değerlendirmeler sonucu sofralık sirke ve turşu yapımında kullanıldı. Değişik formlarda değerlendirildi.”

“Kayıp şaraplar” CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine de gelmişti. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle AOÇ’de üretilip stoklanan ve satılmayan şarapların akıbetini sordu. Bakan Pakdemirli, AOÇ stoklarında şarap bulunmadığını açıklasa da Sayıştay’ın KİT raporunda, stokta 30 bin litre dökme ve 50 bin 874 adet 75’lik şarap olduğu ortaya çıkmıştı.