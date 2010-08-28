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Ekonomi

BAKANI YAZICI: SAHURA KADAR ÇALIŞACAĞIZ ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 21:50

-BAKANI YAZICI: SAHURA KADAR ÇALIŞACAĞIZ  ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, hedeflerinin sahura kadar çalışarak Hükümet ile kamu görevlileri sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmeleri tamamlamak olduğunu söyledi.  Toplu görüşmelerin ikinci turuna verilen arada gazetecilere açıklama yapan Yazıcı, toplu görüşmelere ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Saat 21.30'da tekrar bir araya gelmek üzere toplantıya ara verdiklerini ifade eden Yazıcı, toplantının geriye kalan kısmında Hazine, DPT ve Maliye bürokratlarının görüşlerinin alınacağını kaydetti.  Yazıcı, ''Hedefimiz sahura kadar çalışıp, görüşmeleri tamamlamak'' dedi.  

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