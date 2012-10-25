Bakan Suat Kılıç: Ben neden istifa edeyim ki!

Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Polanya Spor Bakanının yağmur nedeniyle ertelenen bir maçın ardından istifa etmesiyle ilgili soruya yanıt vererek, "Arena Stadı'nda suyun orada birikmesinden dolayı kusuru olan aynı yöntemi düşünebilir. Ama orada suyun birikiminde devletin, hükümetin ya da Gençlik ve Spor Bakanlığının veya Spor Genel Müdürlüğü'nün bir damla kadar bile kabahati yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kurban bayramının ilk gününü memleketi Samsun'da geçirdi. Karayoluyla Ankara'dan Samsun'a gelen Bakan Kılıç, ailesiyle bayramlaştıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanılğı'nı ziyaret ederek bayramlaşma törenlerine katıldı. Ardında da Samsunspor kulübünü ziyaret etti. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bakan Suat Kılıç, Polonya Spor Bakanı Joanna Mucha, ülkesinin İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçının yağmur nedeniyle ertelenmesinden dolayı istifa etmesiyle ilgili olarak, "Suyun orada birikmesinden dolayı kusuru olan aynı yöntemi düşünebilir. Ama orada suyun birikiminde devletin, hükümetin ya da Gençlik ve Spor Bakanlığının veya Spor Genel Müdürlüğü'nün bir damla kadar bile kabahati yok. 400 milyon yaklaşık maliyetle bir stadyum inşaa edeceksiniz, zemininde mazgalları olacak, sapasağlam bir zemini olacak ve sonra o zeminle ilgili olarak sosyal medyada bir takım kampanyalar yürütülecek. O kampanyalara sadece güler geçerim" dedi.

'Hepimizi üzen bir görüntü oldu'

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi'nde Cluj'la berabere kaldığı maçta sahanın su havuzuna dönmesi ile ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Bakan Suat Kılıç, "Son maçta ortaya çıkan görüntü hepimizi üzen bir görüntü oldu. Sadece Galatasaray taraftarı değil, bütün Türkiye bu görüntülerden üzüntü duydu. Türkiye'nin en modern stadyumu, en konforlu stadyumu ve devletin bir stadyum kazanmak için en büyük harcamayı yaptığı proje Türk Telekom Arena. Orada göle benzer birinkintilerin oluşmasını hiçbir mazeretle izah edebilmek mümkün değil. O stadyumun zemin altyapısı su biriktirmeye elverişli değil. Suyu tahliye kanalları oranın yapımında proje gereği zaten var. Ayrıca stadyum projesi gereği üzeri kapatılması gereken bir stadyum. Bütün harcamaları devlet tarafından yapılan Türk Telekom Arena Stadyumu'nda sadece çatıyı kapatma, açılır kapanır bir çatıyı inşaa etme görevi kulüple, bakanlığımız arasındaki protokol gereğince Galatasaray verilmiş durumda" diyerek şöyle devam etti:"Dolayısıyla bu görevin ivedilikle yerine getirilmesi lazım." dedi.

'O stad bizim olimpiyat yüzümüz'

"O stad bizim aynı zamanda olimpiyat yüzümüz. Galatasaray'ın dünyaya bakan yüzü. Milli takım maçlarının büyük ölçüde orada oynanıyor olmasından dolayı stadyum bizim aynı zamanda milli takım futbolumuzun da dünyaya bakan yüzü. Dolayısıyla bu kadar misyon yüklenmiş bir stadyumda benzer görüntülerin bir daha yaşanmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Yapılması gereken ne varsa yapılacak. Ama ortaya çıkan görüntüler nedeniyle devleti ve hükümeti suçlamak hHem haksız hem de çok kolaycı bir yaklaşım. Orada devletin en ufak bir kabahati söz konusu değil. İmalat sırasında devlet yapılması gerekenleri yapmış. Galatasaray kulübüne vermiştir. Galatasaray'dan yapılan bir açıklama var. O açıklamayı da iyi niyetli bir zeminde değerlendiriyoruz. Neden kaynaklandığı konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı ve kamuoyunun bilgilendirileceği konusunda. Bununla da yetinmiyoruz Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi stadyumla ilgili hızlı bir hazırlık yapacak ve benzer görüntülerle olimpiyat adayı Türkiye'nin imajının olumsuz yönde etkilenmemesi noktasında bütün önlemler alınacak."Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalara da değinerek, "Türk gençlerine güvenmek lazım. Bu ülkenin gençlerine güvenmeyenlerin bu ülkenin gençleriyle ilgili politikalar üretebilmeleri mümkün değil. Milletvekili seçilme yaşınız 18'e indirme yaklaşımımız samimi ve arkasında durulan bir yaklaşımdır"