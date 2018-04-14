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Bakanı Elvan'dan yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi'nde inceleme

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Nevşehir'de, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi'nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Hasan Ünver’den bilgi aldı

14 Nisan 2018 13:36

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Nevşehir\'de, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi\'nde incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Hasan Ünver’den bilgi aldı.
Nevşehir\'de Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından karşılanan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindekiler, belediye ve Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi’ni ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Hasan Ünver, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenen görkemli yapısı içinde 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir caminin de yer aldığı külliyedeki çalışmalarla ilgili Bakan Elvan’a bilgi verdi.
Böyle bir yapının Nevşehir’e önemli bir değer katacağını kaydeden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, güzel bir yapıyı şehre kazandırılmasında emekleri geçen herkese teşekkür etti. Bakan Elvan ve beraberindekiler daha sonra yapımı Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Spor Kondisyon Merkezi, yürüyüş, bisiklet parkuru ve köprü inşaatında incelemelerde bulundu.
AHİLER KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, merkezi Nevşehir’de bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı’nın hizmet binasının açılışını yaptı. Bakan Elvan, açılışta yaptığı konuşmada, bölgesel kalkınmanın en önemli kurumlarından biri olan Ahiler Kalkınma Ajansı\'nın modern hizmet binası ile faaliyetlerini daha etkin şekilde sürdürerek, ülkeye de önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. 
Bakan Elvan, daha sonra beraberindeki protokol ile açılış kurdelesini kesti.

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