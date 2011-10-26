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Politika

Bakanı Çelik bir maaşını depremzedelere bağışladı ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 16:51

-Bakanı Çelik bir maaşını depremzedelere bağışladı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bir maaşını depremzedelere bağışladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çelik, Van'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılmasında herkesi duyarlı olmaya ve dayanışmaya davet etti.  Çelik, böyle bir günde vatandaşların yaralarının sarılmasında herkesin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, ''Zaman, birlik zamanı'' ifadelerini kullandı.  Deprem yaralarının sarılmasında atılacak her adımın ve yapılacak her yardımın çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, bu kapsamda bir aylık maaşını deprem bölgesine gönderdiğini kaydetti.

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