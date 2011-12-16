Bakan’dan örnek tablo



T24 - Çağnur Öztürk



Meclisde tartışmalar, karşılıklı çatışmalar ve…Sonunda ekranlarda siyasilerden görmek istediğimiz bir tabloyla karşılaştım. Bu güzel tabloyu bizlere Enerji Bakanı Taner Yıldız sundu.



Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde katıldığı "Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli"nde bir öğrencinin protestosuyla karşılaştı. Nesimi Yiğit Eryılmaz isimli üniversite öğrencisi, önce Yıldız`ın korumaları tarafından susturulmaya çalıştı ama Bakan Yıldız, protestocu öğrenciyi yanına çağırdı ve sohbet etti.



Öğrenci hükümet eleştirisi yaptı, bakan dinledi. Konferanstan tek başına çıkmak isteyen öğrenciye Taner Yıldız, "Gel birlikte çıkacağız" deyip salondan beraber ayrıldılar. Ve sonunda Yıldız öğrencinin elini sıkarak, bakanlığa davet etti.



Ve de tatlı dille bir protesto karşısında, nasıl anlaşılacağını Bakan Yıldız gösterdi, adeta ders verdi.





Star TV logosu



‘Star TV’de köklü değişiklikler oluyor malum. Birçok yazımda da yer verdim.

Ek olarak bir düşüncemi daha belirteyim; bence Star TV’nin logosunda da hem marka algısını bozmayacak hem de izleyicinin çok yadsımayacağı küçük bir değişiklik olabilir diye tahmin ediyorum.’



…diye yazmıştım 1-2 ay önce ancak gerçekten de değişikliğe gidiliyor ama böyle köklü bir değişiklik beni şaşırttı.



Küçük demiştim ama kesinlikle izleyicide yabancılaşma yaratacak türden olmuş, yeni logoyu hiç beğenmedim. Hiç değiştirmeden eski logo üzerinden gidilmeli.



Yenilikler yeni yılla devam ediyor; Transfer edilen Muhteşem Yüzyıl, 4 Ocak’ta Star’da.

Bir Ömür Yetmez ve Tek Başımıza dizilerinden sonra, artık Ozan Güven ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaşacağı yeni dizi "Koyu Kırmızı" da başlıyor yakında.



Gündüz kuşağında ise NTV’nin deneyimli ismi Celal Pir sabah haberlerinde olacak, sonrasında 10.00-13.00 arası ise Melek Baykal. Baykal biraz deneysel bir isim bence, izlemeden tahmin zor.

"Eyvah Düşüyorum" ve "The Biggest Looser Türkiye de kanaldaki yeni yarışma programları.



Cenk Koray Ekran Ödülleri



Cenk Koray Ekran Ödülleri’nin 2.ncisi düzenlendi geçenlerde ama bu Cenk Koray gibi bir ustayı anmaktan çok bir magazin dövüşüne dönüştü.



Yapılan bu ayıp büyük olarak kaldı sadece. Seda Sayan ve Erol Köse arasındaki tartışmalar beni ilgilendirmez ben televizyonculuk açısından yprumlarım ancak; ertesi gün Seda Sayan’ın kendi programını yapmak yerine, programını tamamen bu konuyla ilgili söylemlerine ayırması doğru değil.



Gecenin anlamı büyük, böyle bir gecede emeği geçen aklını yoran, emeği geçen herkesi tebrik etmeli. Ancak kafamı kurcalayan bir soru var; Ödüller nasıl belirleniyor, jüride kimler var?...bu konuda hiçbir yerde bir açıklama okumadım ve meraktayım.



Gelecek sene bu anma töreni daha da büyümeli ve bir gösteri merkezinde gerçek bir törene dönüşmeli bence.







