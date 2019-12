Bakan'dan öğretmenlere zam müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''Milli eğitimdeki önemli projeler ve çalışmaların herhangi bir kesintiye ve gecikmeye uğramadan devam edeceğini, yeni ve güzel projeleri başlatacağını'' bildirdi.



Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlamasına ilişkin bir mesaj yayımladı.



Mesajında, göreve 4 Mayıs'ta başladığını anımsatan Çubukçu, değişmenin ve gelişmenin anahtarı olan eğitimin, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, maddi ve manevi kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran olmazsa olmaz, vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreç olduğunu ifade etti.



Hükümetin eğitime ağırlık verdiğini, bu sebeple her yıl artan oranlarda genel bütçede en büyük payı eğitime ayırdığını belirten Çubukçu, mesajında ''Devlet Bakanlığındaki görev alanım nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile çok yakın çalışma ve işbirliği içinde bulundum. Bu vesile ile Bakanlığın çalışmalarını yakından takip etme imkanım oldu'' ifadesine yer verdi.



''Milli eğitimdeki önemli projeler ve çalışmalar herhangi bir kesintiye ve gecikmeye uğramadan devam edeceği gibi, hep birlikte yeni ve güzel projeleri başlatacağız, çok önemli gelişme ve yeniliklere imza atacağız'' diyen Çubukçu, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli unsuru olduğunu belirtti.



Öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekası, yüce milletimizin mutluluğu için çok önemli, onurlu ve özverili görev yaptıklarını ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti:



''Bu kutsal görevinizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sevgi, saygı ve hoşgörüyle desteklenen bilgi ve becerileri kazandıracağınız sevgili çocuklarımızı yetiştirerek mutlu insanların ve mutlu ailelerin yer aldığı bir toplumun oluşmasına en büyük katkıda bulunacağınıza inancım tamdır. Ulu Önder Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek görevinizin ne kadar önemli ve onurlu olduğunu ifade etmiştir.



Ülkemizi, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma hedefini gerçekleştirecek nesiller yetiştirmek için her türlü gayreti göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bundan dolayı görevime huzur içinde başladım. Sizlerin sosyal ve ekonomik yönden bazı sorunlarınızın olduğunuzu biliyoruz. Bu sorunların çözümü için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı isterim.''