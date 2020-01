Bakan'dan bürokrata: Ya yaparsın ya gidersin

T24 -

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, seçim bölgesi Gaziantep'te mahalle muhtarlarıyla biraraya geldi.Muhtarlar özellikle okul, emniyet binası, yol, sosyal tesis ve TEDAŞ ile ilgili sorunlarını aktardı; söz TEDAŞ İl Müdürü Ali Akbağ'a verildi.Bakan Şahin, Akbağ'ın konuşmasını yarıda keserek seslendi: "Müdürüm hikaye okuyorsun... Atanmışlar da ya işini yapacak ya da gidecek, başka çaresi yok..."TEDAŞ İl Müdürü Ali Akbağ konuşmasında, TEDAŞ'ın Özelleştirme İdaresi'ne aktarılmış bir kuruluş olduğunu, bu nedenle birtakım yapısal değişiklikler olduğunu ve hizmet alımının ortaya çıktığını, müteahhit marifetiyle işlerin yapıldığını ifade etti.25 yıldır Gaziantep'te olduğunu, gitmediği sokak kalmadığını, muhtarlarla da çok sık bir araya geldiğini belirten Akbağ, ''Özelleştirmede sıkıntılar çıkınca iki kalemde yatırıma yeniden önem vermeye başlandı. Bir tanesi öz kaynakla normal hazineden alarak yaptığımız yatırımlar. Bir de bunun yeterli olmadığı fark edildiğinde dış kaynaklı Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredilerle ihaleler yapılmaya başlandı'' diye konuştu.Bu arada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TEDAŞ İl Müdürü Akbağ'ın konuşmasını keserek, şunları söyledi:''Müdürüm hikaye okuyorsun, senin para problemin yok, senin yönetim ve tahsilat problemin var. Her seferinde biz muhtarlarla toplanıyoruz sen 'şunları şunları' yaptık, 'bunları bunları yapacağız' diyorsun. Bana göre hakiye okuyorsun.''Bu işin bu şekilde götürülemeyeceğini ve muhtarların dile getirdiği sorunların bir ay içinde çözülmesi gerektiğini belirten Şahin, Akbağ'a hitaben, ''Bir ay içerisinde bunları ya çözersin ya çözersin'' dedi.TEDAŞ İl Müdürü Ali Akbağ'ın kardeşleri olduğunu, onu sevdiklerini ancak memleketi daha çok sevdiklerini dile getiren Şahin, şunları anlattı:''O yüzden bu memleketin bu sorunlarını çözemeyip her toplantıda gelip yalnızca konuşup gidecek olursak biz buna müsaade edemeyiz, biz ekip olarak da eğer bir ay sonra baktık bir düzelme yoksa... Bu işte para pul meselesi yok, bu işte yönetim, bu işte bir kabiliyetsizlik ve ciddi bir iradesizlik var. Yönetimine hakim değilsin. 186 çalışmıyorsa, bir muhtar bana ulaşıp sana ulaşamıyorsa bu sorun. Kusura bakma Ali Bey biz kardeşiz ama herkes işini iyi yapacak, ya yapacak ya gidecek, başka hiçbir çaresi yok.Ben çok net bir şekilde bunu söylüyorum bu benim için de geçerli. Ya yaparım ya giderim, çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben bu notları aldım ve bir ay sonra tek tek her bir mahalle muhtarıyla konuşacağız. Düzelmediyse, genel bir düzelmeyle ilgili bir irade yoksa bu ekip toplanacak ve gereğini yapacak. Bu benim için de geçerli valim için de geçerli, belediye başkanı için de geçerli.Biz nasıl milletin önüne gidip hesap veriyorsak, muhtar nasıl gelip hesap veriyorsa, kardeşim atanmışlar da ya işini yapacak ya da gidecek, başka çaresi yok.''