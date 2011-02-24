-BAKANA YUMRUK, BAŞBAKANA HAKARET KAYSERİ (A.A) - 24.02.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan ve aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ertelenen öğretmen Şahin Şimşek'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a internet yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla, yargılanmasına başlandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğünün, internet yoluyla kendisine gelen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret dolu ifadelerin yer aldığı bir fıkrayı, internet aracılığıyla başkalarına gönderdiğini belirlediği Şahin Şimşek hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine hakkında TCK 125/1 uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılan Şahin Şimşek'in 7. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Sanık Şimşek, bugün yapılan ilk duruşmadaki savunmasında, fıkranın, internet aracılığıyla kendisine geldiğini belirterek, tamamen espri mahiyetinde olan ve hakaret amacı taşımayan e-postayı aralarında dayısı İsmail G'nin de bulunduğu 6 kişiye gönderdiğini söyledi. Şahin Şimşek, ''(Londra'daki imam) başlıklı yazıyı da internette okudum. Çok hoşuma gittiği için İsviçre'de yaşayan Ali Ö'ye de, başkalarına da gönderdim. Bu fıkra da hakaret taşımıyordu, suçsuzum. Hakkımda öncelikle beraat kararı verilmesini istiyorum'' dedi. Sanığın savunmasının ardından duruşma ertelendi. -BAKAN YILDIZ'A YUMRUKLU SALDIRIDA BULUNMUŞTU- Öğretmen Şahin Şimşek, 19 Nisan 2010'da şehit Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunmuş, çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Şimşek, 13 Temmuz 2010'da yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söyleyince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 Şubat tarihinde yapılan duruşmada ''kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama'' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, cezası 5 yıl süreyle geriye bırakılmıştı.