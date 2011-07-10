-BAKANA DAVUL ZURNALI KARŞILAMA BİNGÖL (A.A) - 10.07.2011 - 61. Hükümetin Kalkınma Bakanı olan Cevdet Yılmaz, ilk yurt gezisini memleketi Bingöl'e yaptı. Güney Sudan'ın bağımsızlık törenlerine katılan Yılmaz, Güney Sudan'dan memleketi Bingöl'e gitmek üzere özel uçak GAP ile Elazığ Havaalanı'na gelen Yılmaz, hemşehrileri tarafından davul zurnayla karşılandı. Uzun araç konvoyuyla Bingöl'e gelen Yılmaz, burada da hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Bingöl Öğretmenevi'nde Bingöllülerle bir araya gelen Yılmaz, gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası Bingöllülerin kendilerine ve partisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederek, AK Parti'nin ustalık döneminde, ülkeye çok büyük yatırımlar yapacaklarını kaydetti. Yeni açıklanan hükümette Kalkınma Bakanı olduğunu anımsatan Yılmaz, ''Beni bu göreve layık gören Sayın Başbakanımıza ve Bingöl halkına layık olmaya çalışacağız'' dedi. Bu dönem çok daha yoğun çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Türkiye, çok önemli aşamalar kaydetti. Bunu Doğuya gittikçe daha iyi görüyorsunuz. Ben Sudan'dan geldim. Güney Sudan adında yeni bir devlet kuruldu biliyorsunuz, Sudan'dan ayrılmış oldu. Toprak, yüzölçümü bakımından Türkiye'ninkine denk bir ülke. Fakat toplam asfalt ve yol uzunluğu, 30 kilometre. Koskoca ülkede asfalt ve yol uzunluğu 30 kilometre... İnsanların hangi ve ne şartlarda yaşadığını oralara gittiğinizde anlıyorsunuz. Bu kadar petrole, doğal kaynaklara, zenginliğe sahip olduğu halde niçin bu durumda olduğuna baktığınızda temel sebep, yine aslında istikrar. Çatışma ortamında savaşlardan oradan buradan dolayı maalesef ülke çok geniş doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen gelişememiş, halkın refahını artıramamış. Ümit ediyoruz bundan sonra daha da gelişir bu ülke. Türkiye, bu anlamda hızlıca yükselen ülkelerden bir tanesi. Artık geçmiş 9 yılda sağladığımız ilerlemelerle biliyorsunuz 2023 hedefleri koyduk ortaya, seçim beyannamemiz 12 yıllık hazırlandı. 2023 yılına kadar Türkiye'yi nereye getireceğimizi bu beyanname ile ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduk. 2 trilyon dolarlık ekonomisi olan, 25 bin dolar kişi başına geliri olan, 500 milyar dolar ihracatı olan bir ülke hedefledik.'' Cevdet Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması için ciddi anlamda çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Bingöl ile ilgili çalışmalardan da bahseden Yılmaz, özellikle Bingöl'ü komşu illere bağlayacak duble yolların ve şehrin altyapısına ilişkin de çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekti. Bingöl Üniversitesinin öğrenci sayısıyla birlikte eğitim kalitesinin de yükseldiğini ifade eden Yılmaz, önümüzdeki günlerde Bingöl'ün havalaananına da kavuşacağı müjdesini verdi. Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin Bingöl'de de ileri boyutlarda olduğuna değinen Yılmaz, ''Bingölümüzde 2009 yılında işsizlik oranı yüzde 17.5 idi, şu anda yüzde 12.5'e düştü. Bir yıl gibi kısa bir sürede 5 puanın birden düşmesi sevindiricidir'' diye konuştu. Kurum müdürlerine de seslenen Yılmaz, idarecilerin mesai kavramının olmaması gerektiğine inandığını belirterek, ''Kurum amirlerimiz gece gündüz denemeden ne iş yapıyorlarsa, onu en iyi şekilde ve takip ederek yapmaları gerekir. Benim adıma sizden hukuk dışı bir şey istenirse kesinlikle yapmayın. Şahıslara değil, şehrin tamamına hizmet edin. Bingöl halkı, her şeye layık'' dedi. Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde bir askerin şehit edilmesi nedeniyle İl Jandarma Alay Komutanlığına giderek, başsağlığı ziyaretinde bulundu.