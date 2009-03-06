Bakan'a bitmemiş tesisi açtırdılar

Elazığ Belediyesi'nin, kenti ziyaret eden Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na henüz bitmemiş olan 3 ayrı tesisin açılışını yaptırdığı ortaya çıktı.





Elazığ Belediyesi, ‘tamamlandı’ diyerek Çöp Depolama Tesislerinin açılışını Bakan Eroğlu’na yaptırırken, kent merkezinde toplanan çöplerin halen 8 kilometre uzaklıktaki Meryem Dağı'na döküldüğü görüntülendi.



Elazığ Belediyesi, 30 yıldır şehir merkezine 8 kilometre uzaklığındaki Meryem Dağı eteklerine döktüğü çöp sorununu ortadan kaldırmak için Çöteli Köyü'nde Katı ve Tıbbi Çöp Transfer İstasyonu, Depolama, Değerlendirme ile Geri Dönüşüm Tesislerini inşa etmeye başladı. Bir süre önce DP’den AKP’ye geçen Belediye Başkanı Selmanoğlu’nun 27 Şubat’ta Elazığ’a bir dizi açılışlar için gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na bitmemiş olan 3 tesisin görüntülerini Plazma TV’den izlettirip bitmiş gibi göstererek açılışını yaptırdığı ortaya çıktı.

Elazığ Belediyesi çalışanları, Çöteli Köyü'ndeki henüz tamamlanmamış ve faaliyette olmayan ancak Bakan Eroğlu’na, ‘Bitti’ denilerek açılışı yaptırılan yeni çöp tesislerinden basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Tesislerin bitirilmediğini görüntüleyen basın mensupları, Elazığ kent merkezinde toplanan çöplerin 30 yıldır olduğu gibi halen Meryem Dağı eketlerine Belediye’ye ait resmi plakalı araçlarla getirilerek döküldüğünü de görüntüleyerek skandalı ortaya çıkardı. Çöpleri taşıyan bir kamyonun şöförü, “Ben eski çöp alanına 23 yıldan beri çöp boşatıyorum. Çöteli Köyü'nde bir tesis yapıldığını duymuştuk. Eğer bu tesis bitmiş olsaydı çöpleri orya götürmemiz gerekirdi. Ama biz halen buraya boşaltıyoruz” dedi.



1 eve doğal gaz bağlanmış



Öte yandan, 27 Şubat’ta Elazığ’da Belediye’ye ait bitirilmemiş olan 3 tesisin açılışını yapan Bakan Veysel Eroğlu'nun, yaptığı konuşmada, Elazığ’a 2008 yılı sonlarında gelen ve sadece bir ev dışında bağlanmayan doğalgazdan da habersiz olduğu ortaya çıktı. Bakan Eroğlu, doğalgaz verilen Elazığ’da, hava kirliliğiyle ilgili problemlerin ortadan kalktığını ve bunun internet sitesindeki hava ölçüm sonuçlarından kontrol edebileceklerini söylemişti. Sadece 1 eve doğalgaz bağlanan Elazığ'ın, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sitesinde halen ‘Sağlıksız’ iller arasında yer aldığı dikkat çekti.