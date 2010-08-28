Bakana altın işlemeli lavobo hediye edildi

T24- Çorum'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'e, Ece Banyo Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından altın işlemeli lavabo hediye edildi.





Bakan Ergün, bu akşam saatlerinde karayolu ile Çorum'a geldi. Bakan Ergün'ü, Vali Nurullah Çakır, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Agah Kafkas, Cahit Bağcı, Murat Yıldırım, Ahmet Aydoğmuş, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Hakan Saraç, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda işadamı karşılandı.





Bakan Ergün kendisini karşılayanları selamladıktan sonra Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı sanayi tesislerinde incelemeler yaptı. Bakan, OSB gezisinde çeşitli fabrikaları ziyaret ederek, tesisler ve üretim kapasiteleri hakkında bilgiler aldı.





Ece Banyo Tesisleri'ni de ziyaret eden Bakan Nihat Ergün'e burada üretimi yapılan modeller hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz bilgi verdi. Çenesiz, ardından da altın süslemeli özel imalat bir lavabo hediye etti. Özellikle Dubai tarzı ülkelerin zenginleri tarafından tercih edilen altın işlemeli eşyalar arasında bulunan lavabonun geçen Nisan ayından itibaren satışa sunulduğu ve spariş üzerine özel üretim yapıldığı belirtildi.



Bakan Ergün ardından Vali Nurullah Çakır'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ergün, “Türkiye Cumhuriyeti anayasasında en kapsamlı tadilatlardan birisi yapılıyor ve bu tadilat, halkın önüne gelmiş durumda. Halkın önüne her zaman böyle bir fırsat gelmez. Zaten bunu halkın önüne getirmek de çok zor. Şimdi bu tadilatın tartışıldığı bir süreçteyiz. Bu tartışmaya hiç kimse kayıtsız kalmamalı.





Gizli saklı bir mevzu oylamıyoruz. İnsanlara ‘sen tartışmaya katılma', ‘sen fikrini açıklama', ‘düşünceni söyleme' demek kadar yanlış bir şey yoktur. Herkes kendi düşüncesini açıkça söyleyebilmeli. Doğru tartışma budur. Zaten anayasayı kalıcı hale getiren de herkesin tartışmaya katılmasıdır” dedi. Bakan bu akşam Çorum'da işadamları ile iftar yaptıktan sonra karayoluyla Ankara’ya dönecek.



