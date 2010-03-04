Bakana acı haber telefonla geldi

T24- Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, New York’taki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye geldi. Kavaf, babası Niyazi Bostancı’nın bu sabah vefat ettiği haberini İstanbul Atatürk Havalimanı’nda öğrendi.



Birleşmiş Milletlerde 1-12 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu 54. oturumu çerçevesinde düzenlenen etkinliklere ve yuvarlak masa toplantılarına katılan Bakan Kavaf, bu sabaha karşı Türkiye’ye dönmek için THY’nin New York-İstanbul uçağına bindi.



Uçak Türkiye saati ile saat 01.00’de kalkması gerekirken 1,5 saatlik gecikmeyle saat 02.30’da kalktı. Babası vefat ettiğinde Bakan Selma Aliye Kavaf, THY uçağı ile Türkiye'ye dönüş yolundaydı. Saat 10.45’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen Bakan Kavaf’a uçaktan indikten sonra VIP salonuna girerken, bir yakını tarafından telefonla acı haber verildi. O anda üzüntüsü yüzünden okunan Bakan Kavaf, VIP Salonu'ndaki bakan odası kapalı olduğu için DHMİ Başmüdürlüğü Protokol Müdürü Gül Yılmaztürk’ün odasına alındı . Burada kısa bir süre kalan Kavaf, telefon konuşmasını bitirdikten sonra odadan çıkarak THY uçağıyla Ankara’ya hareket etti.



Bu arada, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda bir doktorun bekletildiği de görüldü.