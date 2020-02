Bakan Zeybekci'den Moody's'e: Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de düzenlenen Türk Eximbank\'ın strateji, değerlendirme ve eğitim toplantısında, Türkiye\'nin kredi notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Moody\'s\'e yüklendi. \"Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın?\" diyen Bakan Zeybekci, \"Ne halt edersen et umurumuzda da değil. Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz, niyetini de biliyoruz. Fırsat bu fırsat deyip, Türkiye üzerindeki kredi ve finans maliyetlerini artırma gayretlerinden başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır\" dedi.

Karahayıt Mahallesi\'nde bir otelde düzenlenen Türk Eximbank\'ın strateji, değerlendirme ve eğitim toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türk Eximbank çalışanları katıldı.

\'AVRUPA BİRLİĞİ\'NE TAM ÜYELİK UMURUMUZDA DEĞİL\'

Toplantının açılışında konuşan Bakan Zeybekci, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, \"Her türlü sağına soluna kulp takabilirler ama kendi ağızlarıyla bazen itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Aralık ayında IMF\'nin raporunda satın alma gücü paritesine göre 26 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisinin Eximbank\'asıyız. Avrupa\'nın 5\'inci büyük ülkesinin Eximbank\'asıyız. Hedef olarak mutlaka dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi, Avrupa\'nın da ilk 3 büyük ekonomisinden biri olacağız. Hedef olarak, \'Avrupa Avrupa\' dediğimiz zaman da birileri şöyle sanıyor: \'Bunların işi gücü yok, bunlar illaki Avrupa Birliği\'ne ölüp tutuşuyorlar, Avrupa Birliğine illaki girmek istiyorlar.\' Yok böyle bir derdimiz bizim. Bizim derdimiz başka. Atatürk muasır medeniyet dediğinde Avrupa Birliği yoktu daha, hayali bile yoktu. Birbirlerini boğazlamakla meşguldüler. Biz evrensel standartlardaki ülkemizi refah seviyesine, insan hakları, özgürlükler, çevre hassasiyetleri, sağlık, teknoloji, bilim standartlarına çıkarmak için kendimize hedef olarak gördük. Biz o hedefe ulaştığımızda, bizim için bunun enstrümanlarından biri de Avrupa Birliğine tam üyelik süreci, yani bu kaldıracı kullanmak gibi de menfaatimize olabilir, bunu kendimize stratejik hedef olarak görüyoruz. Biz o hedefe ulaştığımızda Avrupa Birliği\'ne tam üye olup olmamak bizim işimiz değil, açıkça söylüyorum umurumuzda da değil. O, o günün Türkiye\'sinin vereceği bir karardır, tam üye olup olmamakla ilgili. Buna ne onlar karar verebilir, ne de biz karar verebiliriz. Ama hedefimiz, o hedefe ulaşmak. Onun içindir zaten bütün yolculuğumuz\" diye konuştu.

\'BUNLARINKİ TEFECİ MANTIĞI\'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s\'in Türkiye\'nin kredi notunu \'Ba1\'den \'Ba2\'ye düşürmesine tepki gösteren Zeybekci, şunları söyledi:

\"Yine geçen hafta bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye\'yle ilgili not düşürmesi... Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın? Avrupa Birliği\'nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar. AB üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60\'ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye\'nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor. Ne halt edersen et umurumuzda da değil. Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz, niyetini de biliyoruz. Fırsat bu fırsat deyip, Türkiye üzerindeki kredi ve finans maliyetlerini artırma gayretlerinden başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır. Ne kadar itibarının olduğunu da gösterdi millet. Öyle bir karar açıkladın, ardından ekonomi ve finans piyasalarının sana verdiği tepki sıfır. Sana verdiği itibar sıfır. Bunları bileceğiz, mesafemizi koruyacağız. İlişkilerimiz menfaat ilişkisi olacak. Bunları asla dikkate almayacağız. 29 Mart\'ta Türkiye\'nin büyüme rakamları açıklanacak. Söylüyoruz: 2017 yılında 2016 yılına göre verdiğimiz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81 rakamsal olarak arttı, 175 milyar lira. Bunlar 2018\'de yatırıma dönüşecek. Belgesini vermediğimiz 100 milyar liralık yatırımcı bekliyor. 2018 yılında dolar bazında 100 milyarlık özel ve reel sektör yatırımı olacak. Yatırımların büyümeye katkısından dolayı 2018 yılında Türkiye\'nin büyüme performansı 2017 gibi yüksek olacak diyoruz. 2018 yılıyla ilgili beklentilerimiz ve ihracatın artması, üretimin de büyümeye etkileri yüksek gelecek ve bunlar yine mahcup olacaklar.\"

KADINLARI ÖNE DAVET ETTİ

Toplantı sonunda aile fotoğrafı çekilmesi için davetliler otel önüne çağrıldı. Eximbank çalışanları ve Denizli protokolüyle aile fotoğrafı çekilecek olan Bakan Zeybekci, ön tarafta kadın göremeyince, kadınların arkadan öne gelmelerini istedi. Kadınların öne geçmesinin ardından fotoğraf çekildi.



FOTOĞRAFLI