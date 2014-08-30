Bakan Zeybekci'den MİT'e: Almanya Türkiye'yi dinliyorsa siz de dinletmeyeceksiniz!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddialarıyla ilgili olarak "Almak istihbaratı Türk istihbaratını dinliyorsa, bizim istihbaratın işi onu dinletmemektir. Karşılık olarak da onları dinlemektir. Her ne kadar müttefik olsak da bu konudaki anlayışım budur. Ancak eğer Başbakanı bakanları dinlemekle ilgili bir talimat varsa bu dostluğa yakışmaz. Dinletmeyeceksin" dedi.

Dün gece saatlerinde memleketi Denizli’ye gelen Zeybekci, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldıktan sonra basın mensuplarına Denizli Valisi Abdülkadir Demir’in makamında açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Bu millet çok zaferler gördü. Asla esir edilemeyen bu millet tarihteki güzel yerini yeniden alacaktır. 30 Ağustos nasıl yeni bir başlangıçsa yeni medeniyet yolunda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında layık olduğumuz yere geleceğiz. Yeni bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti çok önemli günler yaşadı. Yeni Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız oldu. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

'IMF'ye borç veren bir ülke olduk'

Yeni kabinede ekonomi kurmaylarının aynı kalmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Zeybekci, "2002 yılından bu yana ekonomi anlamında büyük başarılar elde edildi. 35 milyar dolarlık ihracattan 157 milyar dolarlık ihracata, 3 bin 400 dolarlık milli gelirden 11 bin dolara çıkan bir ülke olduk. IMF’ye borç veren bir ülke olduk. Ekonomik performansa göre ülkemiz gayet başarılı bir süreci geride bıraktı. 11 Ağustos’tan itibaren ekonomik olarak da yeni bir döneme girdik. Birilerinin Türk ekonomisiyle ilgili ne diyeceğine bakan değil Türk ekonomisi ne diyor diye bakılan bir döneme geçiyoruz" diye konuştu.

Enflasyon ve cari açığın son derece önemli olduğunu kaydeden Zeybekci, enflasyonla mücadelede asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Nihat Zeybekci, "Bizim için enflasyon ve cari açık son derece önemlidir. Enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeden devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeleyi talebi daraltmak yerine arzı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önemlidir ama birinci sırada değildir. Birinci sırada devamlı büyüme var. Ekonomi kadrolarındaki bu devamlılıkla önümüzdeki dönem daha farklı olacaktır. Türkiye olarak ihracata dayalı büyümeye devam edeceğiz. Yeni dönemde etkili bir ekonomi politikamız olacak. Önümüzdeki 10 yılda güzel işler yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'Almanya sizi dinliyorsa siz de onu dinleyeceksiniz'

Almanya’nın Türkiye’yi dinlediği iddiaları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Zeybekci, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Almak istihbaratı Türk istihbaratını dinliyorsa, bizim istihbaratın işi onu dinletmemektir. Karşılık olarak da onları dinlemektir. Her ne kadar müttefik olsak da bu konudaki anlayışım budur. Ancak eğer Başbakanı bakanları dinlemekle ilgili bir talimat varsa bu dostluğa yakışmaz. Dinletmeyeceksin."