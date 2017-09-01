Bakan Zeybekci'den Macron'a: Erdoğan'ın seninle konuşması bir lütuf

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Dünya lideri olmak havalı bir şey değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım” sözlerine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den tepki geldi. Zeybekci yaptığı açıklamada Macron'a "Recep Tayyip Erdoğan’ın seninle konuşmasının lütuf olduğunu unutma" dedi.

Bakan Zeybekci, "Tüm algı operasyonlarına rağmen, 7 düvele karşı verdiğimiz mücadele, bütün algı operasyonları ile mücadele, Türkiye’ye karşı gerek fiziki gerek her türlü ihanet çemberlerine karşı mücadele Recep Tayyip Erdoğan’ın seninle konuşmasının lütuf olduğunu unutma. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah sabır versin. Bizler sabretmekle zorlanırken, o sabrediyor. Sana söyleyeyim buradan, bu milletin evladı olarak söylüyorum. Bir gün gelecek hatıralarını anlatırken 'Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmuştum' diye bunu gurur duyarak, böbürlenerek anlatacaksın o günleri de unutma. Recep Tayyip Erdoğan'ın seninle konuşmasının da bir lütuf olduğunu unutma." ifadelerini kullandı.