Bakan Zeybekci: Türkiye, 12 Aralık'ta dünyada 1 numara olacak

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye\'nin büyüme ve ihracat rekorları kırdığını anlatırken, \"12 Aralık 2017 günü Türkiye\'nin 3\'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Rakamlar açıklandığında Türkiye dünyada 1 numara olacak. Öyle laf değil, gaz falan değil. Göreceksiniz tarih verdim\" dedi.

Erzincan\'da 13 Şubat Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Merkez İlçe Kongresi\'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti il teşkilatı, delegeler katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Ferhat Bulut delegelerin oy çoğunluğunu alarak Erzincan Merkez İlçe Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye\'de işgal girişimlerinin olmasına rağmen 2017 yılının sonunda Türkiye\'nin dünyada 1 numara olacağını söyledi. Bakan Zeybekci şunları söyledi:

\"Laf üstüne laf değil, birbirine laf yetiştiren değil, taş üstüne taş ve hizmet zamanı. Binali Yıldırım da gelince bunlar dediler ki; Artık ümit kalmadı. Son çare, ordu içindeki uşakları ile beraber, bu milletin peygamber ocağı dediği ordunun içindeki satılmış beyni, ruhu satılmış uşakları ile beraber bu millete son bir işgal girişiminde bulundular. Neden \'İşgal girişimi\' diyorum biliyor musunuz? O hain bölücü terör örgütü 3 gün öncesinden bütün teröristlerine gönderdiği bir mesaj var. Diyor ki; \'Ateş etmeyin saldırmayın. Yakında güzel şeyler olacak.\' 15 Temmuz\'dan 1 gün önce sınır boylarındaki bütün güvenlik güçleri de çekildi. Sınırlar bomboş. Hazırlıklar tamam ve 15 Temmuz ihanet başlıyor. Onların bir tuzağı varsa Allah\'ın da bir tuzağı var. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar. Bu millet büyüme, ihracat rekorları kırıyor. 12 Aralık 2017 günü Türkiye\'nin 3\'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3\'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında, Türkiye, dünyada 1 numara olacak. Öyle laf, gaz falan değil. Göreceksiniz tarih verdim. Rakam söylemeyim de dünyada 1 numara olacağız. Onların o algı operasyonlarına, Avrupa\'da kandırıldıkları bazı ülkelerdeki girişimlerine rağmen Türkiye\'nin Avrupa\'ya olan ihracatı yüzde 13 artıyor. Bütün dünyaya olan ihracatı yüzde 10.5 artıyor. Türkiye İnşallah 2017\'nin sonunda ihracatta rekor üzerine rekor kırarak tarihi zirvelere ulaşıyor. Onlara rağmen. Bu aziz milletin duaları ile destekleri ile hizmetkar evlatlarının arkasında merak etmeyin.\"

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