Bakan Zeybekci "Tefecinin tetikçisi mantığıdır" demişti; Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdükten sonra Türk bankaları ile ilgili not kararını da açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre 17 Türk bankası ile ilgili değerlendirme yapıldığı belirtilirken, bu bankalardan 14’ünün uzun vadeli notlarının düşürüldüğü kalan üç bankanın notunun ise teyit edildiği belirtildi.



Business HT’nin aktardığına göre 12 banka ile ilgili görünüm durağandan negatife çevrilirken, kalan beş bankanın görünümü negatifte kaldı. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba1’den ‘Ba2’ye düşürüp not görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirmişti.



"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"



Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ın Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi kararına ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın? Avrupa Birliği'nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar. AB üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60'ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye'nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor. Ne halt edersen et umurumuzda da değil. Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz, niyetini de biliyoruz. Fırsat bu fırsat deyip, Türkiye üzerindeki kredi ve finans maliyetlerini artırma gayretlerinden başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır.



Yılbaşında aynı kuruluş Türkiye'nin büyümesini 2,7 olarak açıkladı. Türkiye'nin ekonomi bakanı aynı dönemde 'Türkiye'nin büyümesi yüzde 6 ve üzerinde' olacak derken bu zatıalileri yüzde 2,7 olarak açıkladı. Kaçla gerçekleşiyor, herhalde yazarken hata yaptılar. 2,7'yi çevir. Öyle derler, 'ya elimiz kaymış, yazarken yanlış bastık filan' derler. Pişkin bunlar öyle yaparlar. IMF'si, Dünya Bankası beş defa revize etti. Biz bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bir parçasıyız. OECD, Türkiye'nin sınıfını belirliyor. Türkiye'nin yarısı bile olmayacak ülkeleri ikinci grup ülkeler sınıfına koyuyor. Türkiye'yi dörtten beşe çıkarmaya gayret ediyorlar. Müdahale edince dörtte zor kaldık. Bizim yarımız bile olmayacaklar 2'de. Kriterleri farklı, niyetleri farklı. Nedense bunu bileceğiz, mesafemizi koruyacağız. Bunları da asla dikkate almayacağız. Türkiye ilgili beş defa revizyon yapacaksın hala tutturamayacaksın. Altıncısı defa revize etmesine gerek yok, çünkü 29 Mart gibi sanırım Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak."