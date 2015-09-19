Bakan Zeybekci: "Şu anda 7 Haziran'a göre daha demokratik bir sonucun çıkmasını sağlayıcı ortam var"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim güvenliğine ilişkin, "Şu anda, 7 Haziran seçimlerindeki baskı ile kullandırılan oy ortamına göre daha demokratik bir sonucun çıkmasını, insanların daha özgürce hareket edebilmesini, insanların devleti yanlarında hissederek oy kullanabilmelerini sağlayıcı bir ortam var" dedi.

Gaziler Günü dolayısıyla Denizli Valiliğinin Polisevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verdiği yemeğe katılan Zeybekci, ülkenin ne olursa olsun hiç bir zaman diz çökmeyeceğini dile getirdi. Zeybekci, "Allah'ın izniyle bu belalar ve musibetler de bu milletin evlatlarının inançlı, devletin kararlı duruşuyla, ülkenin birlik ve beraberliğiyle yok edilecektir. Terör belasının en birinci ilacı, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bizi ne zaman bir ve beraber gördülerse kahroluyorlar. Onun için birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayacağız" diye konuştu.

'Daha demokratik bir ortam var'

Bir gazetecinin Doğu ve Güneydoğu'daki seçim güvenliğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zeybekci, "önceki dönemlerde devletin hoşgörüsünü ve anlayışını birilerinin suistimal ettiğini, bunun seçimde de bir baskı aracı yapıldığını" savundu. "Son günlerde yaşanan bölücü terör eylemlerinden sonra devletin kararlı tutumunun seçimle ilgili de olumlu bir ortam yaratacağını" ifade eden Zeybekci, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulumuzun oradaki vatandaşlara yönelik tehditleri ortadan kaldırmasında faydası olacağına inandığım, sandıkların ilçelere taşınarak kimin nerede oy kullandığı belli olmayan bir sistemle, karışık oy kullanma ve oy sayımının gerçekleşeceği bir ortam yaratması gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşmese bile terör örgütünün baskı ile oy alma eylemlerine karşı artık vatandaşlarımızın, devletin oradaki hakimiyetiyle daha özgürce oy kullanabileceklerini düşünüyorum. Şu anda, 7 Haziran seçimlerindeki baskı ile kullandırılan oy ortamına göre daha demokratik bir sonucun çıkmasını, insanların daha özgürce hareket edebilmesini, insanların devleti yanlarında hissederek oy kullanabilmelerini sağlayıcı bir ortam var."