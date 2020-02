Bakan Zeybekci: Öteki silahlarla katletmek serbest mi?

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD\'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye\'ye yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin \"Göstermelik de olsa Suriye\'ye müdahale edildi. Milletin vicdanı soruyor; öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız?\" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) çağrı merkezinin açılışına katılmak üzere Van\'a geldi. Zeybekci, açılış öncesi partisinin Edremit İlçe Kadın Kolları Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Zeybekci, Van\'ın turizm kenti olduğunu belirterek, “Van, bölgenin merkezidir. Van, İran başta olmak kaydıyla bu bölgenin ticaret, kültür, eğitim, sağlık ve turizm merkezidir. Binlerce yıldan beridir bu böyle. Onun için bu merkeze gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Sadece nevruzda İran’dan Van’a gelen turist sayısı 200 bindir\" diye konuştu.

\'KADINLARIN, İŞ GÜCÜNE KATILIMI YÜZDE 34\'

Türkiye\'nin, erkeklerin ekonomiye katkısında dünya standartlarında olduğunu anlatan Bakan Zeybekci, \"Biz geldiğimizde erkek nüfusumuzun yüzde 70’inin iş gücüne katılımı vardı. Kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı ise yüzde 20’ydi. Şimdi kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı yüzde 34 civarında. Kadınlarımızda tam 2 katına çıkarabileceğimiz mesafe var. Ekonomimiz için bu önemli. Türkiye olarak kalıcı şekilde eğer dünyada ekonomi alanında destanlar yazmak istiyorsak değerli kadın kardeşlerimize ihtiyacımız var. Dünya ekonomik yarışa girdi. Dünyada teknoloji devrimi yaşanıyor. Dünyada 3 sene önceki bütün doğrular bugün yanlış haline geldi. Eminim ki bugünkü doğruların da 3- 4 sene sonra hemen hemen tamamı yanlış haline gelecek. Türkiye, bu değişime en iyi cevap veren ülke haline geldi\" dedi.

\'KILIÇDAROĞLU’NUN 50 ARTI 1’E ULAŞMA İHTİMALİ MÜMKÜN DEĞİL\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Zeybekci, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memlekette yüzde 50 artı 1’e ulaşma ihtimali hayal, rüya olarak bile olsa var mı? Mümkün değil. Peki ne yapıyor şimdi? Son 4- 5 haftadan beri inanın, freni az daha tutmasa sinkaflı küfürler dahil olmak üzere her şeyi yapacak. Başka ihtimali kalmadı, başka şansı kalmadı. İstiyor ki bu hırçın, terbiye sınırlarını aşan, bir şekilde bizim değerlerimizle bağdaşmayan hakaret siyasetini devam ettirsin ki oradan başına bir şey gelsin. İnanın, bunlar siyaset uğuruna her şeyi yapar\" diye konuştu.

\'ÖTEKİ SİLAHLARLA KATLETMEK SERBEST Mİ?\'

ABD\'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye\'ye yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

“Bu coğrafyada, bu aziz millet olmasaydı, bu vatanın evlatları olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı neler olurdu? Bu coğrafyanın çadır direği Türkiye’dir. Onun için bize saldırıyorlar. Bu çadır direğini de ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bu direk ilelebet ayakta duracak. 7 düvel bir araya gelmiş. Bütün etrafımızdakilere bakın. Oklarında kim var? Türkiye var. Öyleyse doğru ülke Türkiye’dir. Doğru adam da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi bir komedi tutturmuşlar, gidiyorlar. Suriye’de 1 milyonun üzerinde insanı katlettiler. Yaklaşık 10 milyon insan da yerinde oldu. Kim yaptı bunu? Oradaki zalim ve zalimler. Kim göz yumdu? Bugüne kadar göz yumanlar orada. Feryat eden Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eyvallah, kimyasal silah önceden de kullanıldı şimdi de kullanıldı. Göstermelik de olsa müdahale ettiler. Milletin vicdanı soruyor; öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız? Neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Milletin vicdanı bunu kaydetti. Bu aziz millet onlara diyor ki not et ve tarih bunun hesabını mutlaka soracak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman en önde gidecek. Bilimde, teknolojide, ekonomide, her yerde bu tuzaklara düşmeyecek.\"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kongrenin ardından Van Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilik ziyareti sonrası Zeybekci, OSB\'deki çağrı merkezinin açılışına katıldı.



​FOTOĞRAFLI