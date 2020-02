Bakan Zeybekci: Çocuklarınız için karar verin

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, \"Siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara, kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karar verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, boş laftır\" dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin İstiklal Caddesi\'nde eski vali konağının bulunduğu yere yaptırdığı Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi açılışını yaptı. Açılış için düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. Törende konuşman Belediye Başkanı Zolan, yapılan merkezde insanların buluşacağını ve sosyal etkinlikler yapacaklarını belirterek, \"Burada değişik fonksiyonların olduğu sosyal, yaşam ve kültür merkezi hayal ettik. Biz istedik ki insanlarımız burada buluşsun, geleneksel el sanatları, halk dansları ve pilates kurslarımıza katılma imkanına sahip olsunlar. Bu binada kafeteryamız var, internet ve okuma köşelerimiz var. Burada apartmanların arasında nefes alınan bir ortam ortaya çıktı. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci\'nin bu tesis için fikir ve ilk adımı atma anlamında çok büyük emeği var. Biz de sonrasında icramızı yaptık ve tamamladık\" dedi.

Bakan Zeybekci ise Denizli\'nin hizmet destanlarına devam edeceğini, kentin tamamının, en uzak mahalleye kadar merkezdeki imkanlarla aynı standartlarda olacağını belirterek, \"Bunun kararını da siz vereceksiniz. Önünüze gelecek. Ne muhteşem şey şu demokrasi. Halkın kendi kendini yönetmesi demek, bu işte. Halkın kendi kararını vermesi demek bu. Onun için ben verdiğiniz bu kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah\" diye konuştu.

2004 yılında Denizlililerin bir karar verdiğini, bu kararın da kendi menfaatlerine olduğunu söyleyen Zeybekci, \"Bizim oğlan başkan olsun, milletvekili olsun\' diye değil, Denizli için karar verdiniz. Denizli için karar verdiniz ve bunların hepsini siz yaptınız. Sizin başardınız. Onun için siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, Denizli için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Düşünün şöyle ve kendi menfaatinize karar verin. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karara verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, lafügüzaftır, boş laftır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zeybekci, Başkan Zolan ve beraberindekiler, tesisin açılış kurdelesini keserek, bir süre merkezi inceledi. Bakan Zeybekci, daha sonra Acıpayam ilçesindeki kapalı yüzme havuzunun açılış törenine gitti.



FOTOĞRAFLI