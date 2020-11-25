Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Koronavirüs testi negatife döndü

Covid-19 tedavisi gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

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17 Kasım'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evde devam ettiğini duyuran Bakan Selçuk, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, kedisinin ve eşinin Koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirterek, "Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah" dedi