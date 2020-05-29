T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Berna Laçin'e kreş yanıtı

29 Mayıs 2020 13:49

Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak, "Kreşlere gidenler kaç yaşında" sorusunu sordu. Laçin'e ilk cevap Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise 18 yaş ve altındakini sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

"Kreşlere gidenler kaç yaşındadır?"

Alınan kararlar ardından Twitter'dan paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.

"Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin"

Laçin'in paylaşımına cevap, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Laçin'in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.

Çocuklar velileriyle çıkabilecek

Yayımlanan genelgeye göre: Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

ETİKETLER

berna laçinzehra zümrüt selçuktwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24