Bakan Yılmaz'ı üniversitede dinleyen olmadı!

Üniversitenin açılışı için Aksaray'da olan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, 1200 kişilik dolu bir salona giriş yapmıştı. Ama ilk ders için kürsüye çıktığında onu boş koltuklarla karşılaştı.

Aksaray Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ilk geldiğinde çoğunluğu dolu olan 1200 kişilik salonda, açılış konuşmaları ve sinevizyon gösterisinin yaklaşık 1 saati bulması nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü salonu terk etti.



'İnsani Kalkınma Kavramı' konulu ilk dersi vermek için kürsüye çıkan Bakan Yılmaz, salonun büyük bir kısmının boş olduğunu görünce, "Muhtemelen öğrencilerimiz yemeğe gitti. Dersi öğrenciler yerine hocalara vereceğiz. İnşallah hocalarımız onlara güzelce aktarır" dedi.

Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyelerinin verdiği kısa konser ardından sırasıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin, Vali Şeref Ataklı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Ruhi Açıkgöz konuştu. Program başladıktan sonra yaklaşık 1 saat geçen sürecin ardından öğrenciler birer ikişer salonu terk etmeye başladı. Programın son bölümünde profesör ve doçentliğe yükselen öğretim üyelerine cübbe giydirildi. Tören devam ederken yine küçük guruplar halinde bin 200 kişilik salondaki öğrencilerin büyük çoğunluğu dışarıya çıkarken, salonda akademisyenler ve polislerin dışında bir grup öğrenci kaldı.

‘Muhtemelen öğrencilerimiz yemeğe gitti’

Öz geçmişi okunduktan sonra, 'İnsani Kalkınma Kavramı' konulu ilk dersi vermek için kürsüye çıkan Bakan Cevdet Yılmaz, salonun büyük bir bölümünün boş olduğunu görünce "Muhtemelen öğrencilerimiz yemeğe gitti. Dersi öğrenciler yerine hocalara vereceğiz. İnşallah hocalarımız onlara güzelce aktarır" dedi.