-Bakan Yılmaz'dan İran'a çağrı VAN (A.A) - 14.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye-İran sınırındaki ölümlerle ilgili ''Giden can bizim canımızdır. Ateş düştüğü yeri yakar, herkes ateşin düştüğü yeri düşünsün ama ateş kendisine düşmüş gibi de karar alsın, gereğini yapsın'' dedi. Van'da bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu bahçesindeki iftar çadırında vatandaşlarla birlikte orucu açtıktan sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Vali Münir Karaloğlu ile semazen gösterisini izledi. Teravih namazını kılmak üzere alandan ayrılan Bakan Şahin, okul bahçesinde toplanan gençlerle bir süre Kürtçe sohbet etti. Gençlere Kürtçe, ''iyi akşamlar ve ramazanınız hayırlı olsun'' diyen Şahin, daha sonra orucunu bir sınır birliğinde Mehmetçikle beraber açan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la teravih namazını kılmak üzere Van Kalesi arkasındaki Hüsrevpaşa Camisi ve Külliyesine geçti. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Van'a sahip çıkılması durumunda kentin, Türkiye'nin ilk beş destinasyon merkezinden biri olacağını belirterek, bunun için de gerek basının, yerel yönetimlerin ve mülki amirlerin, gerekse merkezi yönetimin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Yılmaz, 60. hükümet döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok projeye imza attıklarını vurgulayarak, ''Şimdi de 61. hükümet olarak Van'ın her ne ihtiyacı varsa onu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Van'ın yarını, bugününden daha iyi olacaktır'' dedi. Bakan Yılmaz, ''Van Gölü'ndeki uranyumla ilgili bir çalışmanız var mı?'' şeklindeki soruya, ''Biz orada bir kaynağımız olduğunu biliyoruz ama bir çalışmamız yok. Daha güzeli eğer ihtiyacımız olursa nereden alabileceğimizi biliyoruz. İhtiyacın olduğunda nereden alabileceğini bilmek güzel bir şey. Ancak onun dışında Van Gölü'nde mevcut görünenler var. Uranyum gölün altında ama gölün üstündekiler var. Akdamar'ı, Edremit'i, Gevaş'ı, Van'ı, Erciş'iyle, karşı tarafta Ahlat'ı, Adilcevaz'ı ve Tatvan'ıyla Van Gölü etrafında birlik olunca güzel şeyler başaracağız'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Türkiye-İran sınırındaki ölümlerle ilgili bir çalışmanız var mı?'' şeklindeki sorusunu ise Bakan Yılmaz, şöyle yanıtladı: ''Biz bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile İran'a gitmiştik. Cumhurbaşkanımız, İran Devlet Başkanına bu ölümlerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Yani 'insanlar kaçakçılık yapıyor' diye öldürülmemeleri gerekir. Ahmedinejad, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'iki tarafta ortak bir komisyon oluşturulsun, bunun ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılsın' dedi. Yani hem İran devletinde hem Türkiye'de en üst seviyede bir irade var. Artık bu can kayıpları olmasın. Komisyonlar da bir araya gelecektir. Bunu ortadan kaldıracağız. Giden can bizim canımızdır. Ateş düştüğü yeri yakar. Herkes ateşin düştüğü yeri düşünsün ama ateş kendisine düşmüş gibi de karar alsın, gereğini yapsın. Bu ölümler de azalacaktır diye düşünüyorum.'' Bakan Yılmaz, sınır ülkeleri ile ticareti geliştirmek için de çeşitli çalışmaları olduğuna değinerek, güvenlik sorunu ortadan kalktıktan sonra bu bölgede de ticaretin gelişeceğini dile getirdi. -Bakan Şahin Bakan Şahin ise Hüsrevpaşa Camisi ve Külliyesi'nin bulunduğu eski Van şehrinin, 1915 yılından itibaren kendi haline terk edilmiş, ecdat yadigarı eserler iken birkaç yıl öncesinde restorasyona alındığını anımsatarak, şunları kaydetti: ''Biraz önce programı izlediğiniz bölüm Valimizin de gayretiyle onarılmış. Şimdi de imarethane bölümü bitmek üzere. Parça parça onarılarak halkımızın hizmetine sunuluyor. 1915 yılında, o acılı, ülkemizin işgal gördüğü yıllarda hizmete kapanan bu eserin aradan geçen 97 yıl sonrasında açılmış olması bir başka güzel. Geride kalan 96 yıla üzülüyoruz. Keşke daha önce bu çalışma yapılmış olsaydı. Ama geçmişin hatalarına takılıp kalmıyoruz. Bugünü en güzel şekilde değerlendirmek ve yarınları Van için, Türkiye için, her açıdan, tarihi eserlerimiz, coğrafi güzelliklerimiz, turizm değerlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız açısından en güzel şekilde dönüştürmek için durmadan, yılmadan, yorulmadan ve korkmadan devlet, millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Büyük Türkiye ve büyük Türk milleti olarak inşallah bu kararımız daha da güçlenerek kendini koruyor. Gece gündüz demeden ramazanda bile güzellikleri yaşayarak birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Allah ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmasın, huzuru bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bozmak isteyenlere karşı da bizim birliğimizi daha da güçlendirsin, devletimizin gücü ve devamlılığı hep var olsun.'' Bakanlar Şahin ve Yılmaz, açıklamalarının ardından Hüsrevpaşa Camisi ve Külliyesi'nin avlusunda Valilik tarafından düzenlenen ramazan etkinliği kapsamında semazen gösterisi ve ney dinletisini izledi. Milli Savunma Bakanı Yılmaz, programın ardından askeri uçakla Ankara'ya gitti, İçişleri Bakanı Şahin ise geceyi Van'da geçirecek, yarın Hakkari'ye gidecek.