Bakan Yılmaz uyardı: Taksidi ödemeyen askerliğini yapar

T24 -

AKP Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, 30 yaş sınırının kesinlikle değişmeyeceğini vurgularken, bedelli askerlik için ikinci taksidi ödemeyenin hakkının yanacağını da ifade etti. Yılmaz, bedelli askerlik yasasından 460 bin kişinin yararlanabileceğini söyledi.