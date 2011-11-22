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Bakan Yılmaz uyardı: Taksidi ödemeyen askerliğini yapar

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında açıkladığı

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında açıkladığı bedelli askerlikle ilgili uyarılarda bulundu. Yılmaz, 30 yaş sınırının kesinlikle değişmeyeceğini, taksitlerini ödemeyenlerin bedelli askerlik hakkının yanacağını ve askerlik yapacağını belirtti.



AKP Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, 30 yaş sınırının kesinlikle değişmeyeceğini vurgularken, bedelli askerlik için ikinci taksidi ödemeyenin hakkının yanacağını da ifade etti. Yılmaz, bedelli askerlik yasasından 460 bin kişinin yararlanabileceğini söyledi.

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