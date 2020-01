Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak (3)

\'TÜRKİYE\'DE HER 100 KİŞİDEN 25\'İ ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Yılmaz, \"OECD ülkelerinde \"Kim öğretmen olmak ister?\" diye bir çalışma yapıldı. Yüzde 2 ile 3 çıkan ülkeler var. Rusya\'da mesela her 100 kişiden 15 yaş üzeri yüzde 2\'si öğretmen olmak istiyor. Türkiye\'de ise her 100 kişiden 25 kişi olduğu görülüyor. Türkiye bu anlamda birinci sırada yer alıyor. Türkiye adına negatif bir şey olduğu zaman hemen bu raporlar söyleniyor, ama burada iyi bir olgu var. Biz öğretmen strateji belgesini yayımladık, öğretmenin toplum içindeki algısını daha da iyileştirmek için. Toplum içinde öğretmen algısının çok iyi olduğunu gösteren şey, bu yayımlanan raporlardır. Öğrencilere sorduk, gururla öğretmen olmak istediklerini söylediler\" dedi.

Dünyanın yaşadığı kriz döneminde Türkiye\'de diğer ülkeler gibi kamu personelinin maaşlarının düşürülmediğine dikkat çeken Bakan Yılmaz, \"Avrupa\'da bütün kamu görevlilerinin ücretlerinde indirim yapıldı. İngiltere\'de yüzde 5, Fransa\'da yüzde 10, Yunanistan\'da yüzde 18 indirim yapıldı. Biz bırakın indirimi, dolar bazında özlük haklarında iyileştirmeler yaptık\" diye konuştu.

Eğitime ayrılan kaynağın arttığını söyleyen Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"10\'uncu kalkınma planında eğitime ayrılan payın OECD ülkelerinin standartlarına getirme kararı var. OECD\'deki miktar 5,2. Türkiye\'de şu anda 6,2. Ben gerçek rakamın bunun da üstünde olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Avrupa ülkelerinden daha az kaynak ayırırken eğitime, şimdi bizim dönemimizle birlikte 6,2\'ye çıktı. Avrupa\'da bizden daha fazla bütçe ayıran hiçbir ülke yok. Bu kaynağın yüzde 80\'inin öğretmenlerimize ayırıyoruz. Öğretmen eğitimin en önemli yatırımı, unsudur. Tahta, kitap, okul olmasın, ama öğretmen varsa ders yapılır. Bir yatırımın sürekliliği ve faydası varsa buna yatırım deniyor, ama kısa süreli yatırımsa buna cari harcama deniyor. Öğretmenler en önemli yatırımlarımızdır. 2018 yılında eğitime 134 milyar 727 milyon lira bütçemiz var. Bu miktarın yaklaşık yüzde 80\'ini de öğretmenlerimize ayırıyoruz. Geri kalanı da teknik giderlere harcanıyor.\"

Bakan Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI