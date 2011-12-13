-Bakan Yılmaz: Herkes bulunduğu yerde görev yapsın ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Batman ziyareti sırasında, ''Üs Komutanı'nın rahatsız olduğu gerekçesiyle Bakanı karşılamadığı veya geziye katılmadığı'' iddialarının doğru olmadığını belirterek, ''Adı geçen komutanımız, Diyarbakır'da görevlidir. Ben şahsen Diyarbakır'dan Batman'a gelmesini de istemem. Herkesin bulunduğu yerde görevini en iyi yapması esastır'' dedi. Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in vefatının 8. yılı nedeniyle Sheraton Otel'de düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından gazetecilerin, bugün bir gazetede yer alan, ''Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet Veysi Ağar'ın, Batman'ı ziyaret eden Bakan Yılmaz'ı karşılamadığı, odasından bile çıkmadığı'' yönündeki haberleri hatırlatması üzerine, İsmet Yılmaz daha önce hazırladığı yazılı açıklamayı basın mensuplarına dağıttı. Açıklamada, Bakan Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyacı olan insansız hava uçaklarının temininin Milli Savunma Bakanlığı'nca yapıldığını ifade etti. Yılmaz, bu konuda daha sağlıklı karar verebilmek için çalışma sistemlerini yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak Müsteşarlık tarafından yapılan bir program çerçevesinde 9 Aralık Cuma günü Batman'a, İnsansız Hava Uçakları Üssü'ne gittiğini belirtti. Batman Havaalanı'nda, Vali ve Garnizon Komutanı tarafından karşılandıktan sonra, Valiliği ziyaret ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Valimizle birlikte Batman Garnizon Komutanının da katılımıyla yapılan program çerçevesinde üsse gittik. İnsansız hava uçaklarını, çalışma sistemlerini yerinde görerek ve sistemi çalıştıran personelden bizzat bilgi alarak döndüm. Yapılmış olan programa özel bir talebim olmadıkça kimlerin katılacağı, Müsteşarlıkça belirlenir. Bugün bir gazetede çıkan yazının tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Sanki Batman'da gidilen üssün komutanının rahatsız olduğu gerekçesiyle Bakanı karşılamadığı veya geziye katılmadığı belirtilmektedir ki bu doğru değildir. Adı geçen komutanımız, Diyarbakır'da görevlidir. Ben şahsen Diyarbakır'dan Batman'a gelmesini de istemem. Herkesin bulunduğu yerde görevini en iyi yapması esastır. Kaldı ki mevcut protokol gereği, kendisinin Diyarbakır'dan gelerek, Batman'da geziye katılması gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Daha önceki uygulamalar da bu yöndedir. Yine yazıda iddia edilen görüntülerin izlenmesi de zaman kısıtlılığı nedeniyle ve bir başka yerde izlenmesi programlandığından Batman'da gerçekleştirilmemiştir.''