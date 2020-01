Bakan Yılmaz: Her şeye rağmen Türkiye büyüyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz üçüncü çeyrekte büyüme rakamının çift haneli olmasının beklendiğini ifade ederek, \'\'Her şeye rağmen Türkiye büyüyor\'\' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin merkez ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla kahvaltı programına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ile muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, 2002 yılında kurulan AK Parti\'nin 16 yılda 12 seçime girdiğini ve seçimlerden büyük bir başarı ile çıktığını söyledi. Özellikle Sivas\'a teşekkür ettiklerini ifade eden Yılmaz her zaman yüzde 75 gibi bir destek gördüklerini, bu desteğin farkında ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

\'HER ŞEYE RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜYOR\'

Türkiye\'nin büyüme istatistiklerini veren Bakan Yılmaz, yakında açıklanacak üçüncü çeyrek büyümesinin çift haneli beklendiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

\"Her şeye rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte yüzde 5.1 ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü. Üçüncü çeyrek yakında açıklanacak. Başbakanımız İzmir\'de açıkladı. Çift haneli rakamlar ne demek? \'Yüzde 10\'a yakın büyüme yakalarsak kimse bunu sürpriz karşılamasın\' dedi. Allah nasip ederse Türkiye\'yi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye büyüdü, bakın nasıl büyüdü? Buradan da eğitimin iyi olduğunu söylemek istiyorum. 2002 yılında Türkiye\'nin milli geliri 236 milyar dolarken İsviçre\'nin milli geliri 301 milyar dolar. Bizim önümüzde değil mi? İsveç 264 milyar dolar, Hollanda 467 milyar dolar; bizim iki katımız. 2002\'de başladığımız noktayı bilelim ki şimdi bulunduğumuz noktada ne kadar mesafe aldığımızın farkına varalım. İsviçre bizim önümüzdeyken şimdi 660 milyar dolara geldi. Bizim ne kadar? 863 milyar dolar. İsviçre\'nin Suriye, Irak gibi komşuları yok. Bizim gibi terör örgütleriyle mücadelesi de yok. İsveç şimdi 511 milyar dolar. Hollanda, bizim bakanımızı konuşturmadı ya o şımarık Hollanda, bizim iki katımızdı ya sanıyor ki halen 2002\'deki Türkiye var, bunlar ses çıkarmaz. Ne derse, başımız gözümüz üstüne geri döneceğimizi sanıyorlar. 467 milyar dolardı şimdi ne kadar? 761 milyar dolar. Biz ne kadarız? 863 milyar dolar. İşte Hollanda\'nın hırçınlığı, geride kalmasından.\"

\'BEŞERİ SERMAYEMİZDE CEVHER BULDUK\'

Bu büyümede en büyük etkenin beşeri sermaye olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

\"Peki biz bu dönemde petrol mü bulduk, doğalgaz mı bulduk, altın madeni mi bulduk? Bunların hiç birisini bulmadık. Ama tek bir şey bulduk. Biz milletimizin, beşeri sermayemizin özünde cevher olduğunu gördük ve bu milletle beraber istikrar ve güvenden yana aynı yerde durarak Türkiye\'nin 15 yıl istikrar içerisinde yönetilmesine karar verdik. Ve bugün İsveç\'in de İsviçre\'nin de Hollanda\'nın da milli gelirde önündeyiz. İşte bizi bu ülkelerin önüne geçiren şey bizim beşeri sermayemiz, insanımız. Beşeri sermaye eğitimliyse size güçtür, beşeri sermaye bu. Eğitimde bazen ilkokul yeterlidir, bazen ortaokul yeterlidir, bazen lise yeterlidir, bazen üniversite, yüksek lisans, bazen de doktora. Araştırma geliştirme yapanlar için de doktora sonrası eğitim. Dolayısıyla her bir aşamadaki eğitimin Türkiye\'ye katkısı vardır.\"

Yılmaz, eleştiriler için de \"Başladığımız noktaya kıyasla bazen bizi eleştiriyorlar ama insaf. Bu Türkiye\'deki muhalefet partilerinin hiçbirinde bizi eleştirme hakkı yok çünkü bize ne bıraktıklarını biz çok iyi biliyoruz ve aldığımız noktadan hangi noktaya getirdiğimizi de biz çok iyi biliyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin gitmesi gereken çok yol olduğunu belirten Yılmaz, \"Bugün Türkiye milli gelir açısından, dünyada satın alma paritesi bakımından 13\'üncü sırada. Dünyada 200\'e yakın ülke var, 13\'üncü sıraya gelmişsin, 180 tane ülkeyi geçmisşin ama başladığımız zaman çok daha kötü durumdaydık. Bize 13\'üncülük yetmez veya cari fiyatlarla dünyanın G20\'nin üyesiyiz de 16,17\'nci sırada olmamız yetmez. Bu aziz millet hakkı hukuku öncüleyen, sadakatı, vefayı, fedakârlığı, kim kendisine hizmet ederse onun yanında duran, terazisi şaşmayan bu aziz milletin daha iyi hizmete ihtiyacı var. İnşallah biz birliğimizi beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece güzel günler bizleri bekliyor\" diye konuştu.

\'80 YILDA YAPILANDAN FAZLASINI YAPTIK\'

Türkiye\'de 80 yılda ne yapıldıysa kendi dönemlerinde daha fazlasının yapıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Türkiye\'de 80 yılda yapılan havaalanından daha fazlasını yaptık. 80 yılda yapılan bölünmüş yolun üç katından daha fazla yaptık. 6 bin kilometre bölünmüş yol varken 3 katı 18 bin kilometre yapar. Biz 19 bin kilometrenin üzerinde yol yaptık. Bir de tüneli söyleyelim. 80 yılda Türkiye\'de 50 kilometre tünel yapılmış. Biz şimdi 350 kilometre yaptık. 80 yılda yapılan tünelin 7 katından fazlasını yaptık.\"

Bakan Yılmaz buradaki programın ardından Sivas Belediyesi\'nce yaptırılan Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yeri\'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra pazar esnafının tezgahlarını ziyaret ederek sohbet etti. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler karayolu ile İmranlı İlçesi\'ne hareket etti.



