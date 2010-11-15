-BAKAN YILMAZ: DÜZENLEME KAYIT ALTINA GEÇMEK İÇİN FIRSAT ELAZIĞ (A.A) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, kamu kalacaklarının yeniden yapılandırılmasının aynı zamanda kayıt dışılıktan kayıt alına geçmek için de büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Yılmaz, Kurban Bayramı'nın memleketi Bingöl'de geçirmek üzere uçakla geldiği Elazığ'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eden Yılmaz, bir gazetecinin ''Vergilere uygulanan af hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna karşılık durumun af olmadığını, yeniden yapılandırma olduğunu kaydetti. Yaşanan küresel krizde ister istemez birçok işletmenin etkilendiğini, anımsatan Yılmaz, şimdi yeni bir kriz sonrası yeni bir döneme girildiğini, bu yıl ekonominin yeniden çok hızlı bir şekilde büyümeye başladığını belirtti. Bu ortamda özellikle birikmiş bir takım sıkıntıların giderilmesine dönük yeniden yapılandırılma gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: ''Bu sadece vergi ile ilgili de değil. Çok çeşitli alanlarda yeniden yapılandırmayı getiriyoruz. Burada ana parayı kesinlikle affetmiyoruz. Ana parası bugünkü değerini getirilerek tahsil ediliyor. Ama bir takım gecikme faizleri, cezalar affediliyor. Ayrıca matrahla ilgili yeni bir imkan getiriliyor. Tüm bunları vatandaşlarımız en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda kayıt dışılıktan kayıt alına geçmek için de büyük bir fırsat. İşletmelerimizi kayıt içine girmeleri bakımından büyük bir fırsat. Bu imkanı değerlendirsinler. Vatandaşlarımız işletmelerini kayıtlı hale getirsinler. Bundan sonraki dönemde çok daha sağlıklı bir şekilde bu faaliyetlerini sürdürsünler diye temenni ediyorum.'' Yılmaz, yapılandırmanın aynı zamanda bütçe için de bir gelir sağlayacağını ama bunu gelir tarafını çok fazla ön plana çıkarmadıklarını, bütçeye yazmadıklarını, ancak geldiği zaman da değerlendireceklerini kaydetti. -AB SÜRECİ Yılmaz, bir gazetecinin ''AB sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık Türkiye'nin Avrupa ticari, tarih, coğrafi olarak içiçe olduğunu söyledi. ''Avrupa'dan kopmak, ayrılmak mümkün değil, Türkiye öyle bir şeyi düşünemez'' diyen Yılmaz, şöyle devam etti: ''Malum Kıbrıs meselesinden dolayı zorluklar çıkarılıyor. Belli ülke liderleri kendi iç siyasetlerine dönük maalesef Türkiye üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Fakat ben şuna inanıyorum. Zaman Türkiye'nin lehine. Avrupa şu anda ekonomik olarak bizden çok daha iyi bir çizgiye sahip olabilir Ama zaman içinde Türkiye mutlaka kapatacaktır.'' Türkiye'nin gelişmesini hızlı bir şekilde sürdürdüğü sürece Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısının değişeceğine inandığını ifade eden Yılmaz, ''Yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Avrupadakiler ne derlerse desinler, (Şunu, bunu demişler) hiç önemli değil. Önemli olan bizim hızlı bir şekilde büyümemiz, kalkınmamız, gelişmemiz ve halkımızın da sonuna kadar hak ettiği Avrupa'daki standartları halkımızı sunmaktır. Bunu yaptığımız sürece AB sürecinde ben uzun orta vadede bir hiçbir sıkıntı görmüyorum'' dedi.