-Bakan Yılmaz: Ankaları 2012'de TSK'ya teslim edeceğiz SİVAS (A.A) - 24.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ankalarla ilgili olarak, ''Onu da inşallah 2012 yılının Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz'' dedi. Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Gürün Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gelen Bakan Yılmaz, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ''ABD'den alınacak Predatorların ne zaman Türkiye'ye geleceğinin'' sorulması üzerine Bakan Yılmaz, şunları söyledi: ''Bunlar silahlı insansız hava uçakları. Ancak Heronlardan daha üst niteliklere, yeteneklere sahip. Dolayısıyla Heronlarla karıştırmamak lazım. İkincisi Heronların muadili olan bizde Anka var. Dolayısıyla Anka, Heronlardan çok daha nitelikli ve üstün. Onu da inşallah 2012 yılının Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Amerika'dan gelecek silahlı insansız hava aracıdır. Onların bir kongre süreci var, o kongre süreci geçtikten sonra inşallah Türkiye'ye teslim edilecek. Hem Başkan Obama ile sayın Başbakanımız bu konuda mutabık kaldıklarını açıkladılar. Biz şunu söyledik, Amerika Büyükelçisi de beni ziyaret etmişti, hem stratejik ortak olacaksınız, hem teröre karşı mücadele ettiğinizi söyleyeceksiniz. Dolayısıyla teröre karşı mücadele edilmede de, stratejik ortakların birbirine koşulsuz, ön yargısız destek vermesi lazım. Onlar da bunu sonuçta kabul ettiler.'' Bu konuda herhangi bir sayının olup olmadığına yönelik soruya da Bakan Yılmaz, ''Gerekli aşamaya göre, silahlı kuvvetlerimizin talebine göre bir talebimiz var'' cevabını verdi. ''Başbakanımızın İsrail ile gerekirse savaşırız diye bir çıkışı olmuştu'' diyen bir basın mensubunun, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine Yılmaz, şunları söyledi: ''Oradaki cümle şu. Savaş gerekirse yapılır. Ama savaş en son çaredir. Gerekirse yapılır. Sayın Başbakanımızın orada vurgulamak istediği şey şudur. Mavi Marmara'daki savunmasız masum insanlara, İsrail uluslararası sularda, uluslararası hukuku ihlal ederek yapmış olduğu baskın silahlı kuvvetleriyle masum insanlara bir savaş sebebiydi. Bir başka ülke olsa belki savaş yapabilirdi. Türkiye'nin barışı önde tuttuğunu göstermek için yaklaşık bir yıldan çok daha fazla süre 'İsrail bugündür, yarındır, özür dileyecek' denildiği için bundan söylemiştir. Dolayısıyla savaş sebebi olabilecek olaya dahi biz Türkiye savaşı istemediğinden barışla yaklaştık ve koşullarımız da çok açık. O zaman da söyledik, özür gerekir, tazminat gerekir, Gazze'deki ablukanın kaldırılması lazım. Bunu İsrail ne zaman yerine getirirse biz sözümüzdeyiz.'' -''Görüşmeler normaldir''- Bakan Yılmaz, ''PKK ile MİT görüşmesinin basına yansımasını nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine, şunları kaydetti ''Abdullah Öcalan yakalandığında ne söyledi? (Devletin hizmetindeyim) dedi, değil mi? Dolayısıyla devletin ilgili birimlerinin, acaba söylediğinde samimi mi, söylediğinde ne kadar diyerekten, zaman zaman bu doğrultuda 'devlete hizmet etmeye de varım' o zamanki sözleri bu. Dolayısıyla devlet birimlerinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi normaldir, doğaldır. Ülke olarak amacımız nedir? Bakın devlet kin tutmaz, devlet intikam almaz, devlet kendi hudutları, milli sınırları içerisinde vatandaşının esenliğini sağlamak için vardır, güvenliğini sağlamak için vardır. Bu güvenliği sağlamak için de ne gerekiyor o yapılır.''