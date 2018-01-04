Bakan Yılmaz açıkladı: 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'da katıldığı törende 20 bin öğretmen alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

"20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde, 5'i hayırseverler tarafından yaptırılan 18 eğitim kurumunun hizmete açılması nedeniyle Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. AKP iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız.

20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."