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Politika

BAKAN YILDIZ'IN SEÇİM TAHMİNİ KAYSERİ (A.A)

13 Haziran 2011 18:39

-BAKAN YILDIZ'IN SEÇİM TAHMİNİ KAYSERİ (A.A) - 13.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, seçim sabahı Erciyes'in eteklerinde yürüyüş yaparken bir karton kutuya yazdığı ''AK parti yüzde 49, CHP yüzde 26, MHP yüzde 12,5, bağımsız yüzde 6'' notunun, cep telefonu mesajıyla da belgelendiği anlaşıldı. Bakan Yıldız, Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Kayseri'de seçime katılım oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını anımsatan Yıldız, ''Millet, gördüğü hizmetin karşılığını oylarıyla beyan etti. Türkiye'nin hassasiyetlerine sahip çıkacağız. Referandum sonrası Türkiye'yi sahiller ve Anadolu olarak bölmek isteyenler, bu seçimde dersini aldı ve başarılı olamadı. Ön yargıları kırmak istiyoruz. Herkesi kucaklayacağız'' dedi. -KUTUYA YAZILAN SEÇİM TAHMİNİ- Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın, Kayseri'deki milletvekili sayısı ve partilerin oy oranlarıyla ilgili yaptırdığı anket sonuçlarının doğru çıktığını anımsatan Yıldız, ''Seçim sabahı Erciyes'in eteklerindeki Kızıltepe bölgesinde yaptığım yürüş sırasında bir karton kutuya, AK Parti yüzde 49, CHP yüzde 26, MHP yüzde 12,5 ve bağımsız yüzde 6 yazmıştım. Bir arkadaşımız bu sonuçları cep telefonu mesajı olarak not edip, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın telefonuna göndermiş'' diyerek, Büyükkılıç'tan aldığı telefondaki mesajı basın mensuplarına gösterdi.

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