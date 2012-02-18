Bakan Yıldız: Yunan bakan arayınca vanayı açtık

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yunan mevkidaşı arayıp rica edince doğalgaz akışının dün itibariyle başladığını açıkladı. Yıldız, "Yunan meslektaşım beni aradı. Zor durumda ve sıkıntıda olduklarını söyledi. Şahsen ben dayanamadım. Dolayısıyla Yunanlı meslektaşımızın ricasını kırmadık. Dün gaz akışını başlattık'' dedi.

Türkiye'ye doğalgaz gelişi konusunda bazı ülkelerden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını buna istinaden de Yunanistan'a Türkiye'den giden doğalgazda bir azalma yaşandığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önceki gün kendisini telefonla arayan Yunanistan Enerji Bakanı'nın anlattıklarından çok etkilendiğini ve görüşmenin ardından Yunanistan'a dün itibariyle doğalgaz akışının başlatıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yunanistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa kıtasında ağır kış şartları nedeniyle 600'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

''Geçen hafta gerek batı hattında, gerek Azerbaycan ve İran doğalgaz boru hatlarından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Yunanistan'a verilen doğalgazda basınç düşüklüğü olmuştu. Gazı verememiştik. Önceki gün Yunan meslektaşım beni aradı. Zor durumda ve sıkıntıda olduklarını söyledi. Şahsen ben dayanamadım, çünkü aynı şeyleri bizler hissediyoruz. Her bakan kendi sorumluluğu çerçevesinde kendi vatandaşlarına bu sıkıntıyı yaşatmak istemiyor.

Ukrayna'ya gittiğimde oradaki meslektaşımdan rica ettim, depolarındaki gazlardan bize biraz gaz verecekler. Biz de bir şeyler yapacağız, dolayısıyla Yunanlı meslektaşımızın ricasını kırmadık. Dün gaz akışını başlattık. Bizler vatandaşımızın her türlü sıkıntısını karşılayabilecek durumdayız. Bu manada bir kesinti öngörmüyoruz. Gerçekten çok olumsuz hava koşulları var. Avrupada soğuktan ölenlerin sayısı 600'e yaklaştı. Türkiye'de de kar yağışından dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ama enerji konusunda bir sıkıntı öngörmüyoruz.''

Olumsuz hava şartlarının insanlar için rahmet olduğuna inandığını da kaydeden Bakan Yıldız, vatandaşların özelikle bu günlerde çok daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

''Olumsuz hava şartları yaşanıyor ama bu aslında rahmet. Kar yağışı nedeniyle hidroelektrik santrallerimize inşallah su dolmuş olacak. Yeraltı su seviyeleri yükseliyor. Bunlar Türkiye için önemli şeyler. Her nimetin bir külfeti var. Külfetine katlanacağız ama nimetine de inşallah ulaşacağız.