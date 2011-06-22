T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BAKAN YILDIZ YERALTI ŞEHRİNİ HİZMETE AÇTI KAYSERİ (A.A)

22 Haziran 2011 00:42

-BAKAN YILDIZ YERALTI ŞEHRİNİ HİZMETE AÇTI KAYSERİ (A.A) - 21.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'nin Talas içesindeki Ali Dağı Yeraltı Şehrini hizmete açtı. Bakan Yıldız, Talas Belediyesi'nin 2005 yılında gün ışığına çıkararak temizlediği, aydınlatma, röleve ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak geçen yıl ziyarete hazır hale getirdiği yeraltı şehrinin açılış törenine katıldı. Yıldız burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin istikrarına Talas halkının da katkı sunduğunu söyledi. Bu katkıyı, Türkiye'nin ve Kayseri'nin gelişmesi adına önemli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin özelikle tarihi ve kültür varlıkları, sürekli göz ardı edilmişti. 1996-2002 yılları arasında Türkiye'de toplam 56 eser onarılmış. Yalnızca Kayseri'de, 2002 ile 2011 yılları arasında 240 eser onarıldı. Kaynaklar arttıkça, Türkiye'de istikrar arttıkça ve o istikrar sürdürülebilir hale geldikçe, hem tarihi hem de kültür varlıklarımıza ödenek ayırabiliyoruz. Kayseri'de kültür varlıklarına ayırdığımız ödenek 33 milyon lira. 1996 ile 2002 yılları arasında neredeyse Türkiye genelinde bu paraya yakın para ayrılıyordu. Kültür Bakanlığımızla birlikte Türkiye'deki zengin kültür varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi için çok önemli hamleler yapıldı.'' Kayseri'nin, şimdi yalnızca sanayi şehri olarak değil, siyasetin ve sportif faaliyetlerin ilerlediği bir şehir olarak değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel varlıklarıyla da adından söz ettireceğini vurgulayan Bakan Yıldız, ''Hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümetle beraber ortaya konulan sinerji, birçok işi daha yapabilmemize imkan tanıyacak'' diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de göreve geldikleri günden beri kentin altyapı hizmetleriyle uğraştıklarını, bunları tamamladıktan sonra dev projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, artık keyif veren projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırdıklarını belirten Özhaseki, tarihi ilçelerden Talas'ın, gelecekte hizmet sektöründen yararlanan ilçelerin başında geleceğini vurguladı. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım da Ali Dağı Yeraltı Şehrinden sık sık bahsedildiğini, ancak kimsenin bu değeri ilçeye kazandırma adına somut atmadığını söyledi. Yıldırım, bakanlığın ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, tarihi 700 yıl öncesine uzanan, içinde su sarnıcı da bulunan yeraltı şehrini turizme kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yıldırım, ''İlçemizin en önemli özelliği, bir hoşgörü merkezi olmasıdır. Müslüman, Rum ve Ermeni toplumları yıllarca burada iç içe yaşamıştır. Halen ayakta kalan Rum ve Ermeni kiliseleri ile camilerin yan yana olduğunu görüyoruz. İlçemizin turizm merkezi olması yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Konuşmaların ardından yeraltı şehri, Bakan Yıldız ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri tarafından hizmete açıldı. Bakan Yıldız ve davetliler yeraltı şehrini gezerek, Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'dan bilgi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24