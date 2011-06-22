-BAKAN YILDIZ YERALTI ŞEHRİNİ HİZMETE AÇTI KAYSERİ (A.A) - 21.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'nin Talas içesindeki Ali Dağı Yeraltı Şehrini hizmete açtı. Bakan Yıldız, Talas Belediyesi'nin 2005 yılında gün ışığına çıkararak temizlediği, aydınlatma, röleve ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak geçen yıl ziyarete hazır hale getirdiği yeraltı şehrinin açılış törenine katıldı. Yıldız burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin istikrarına Talas halkının da katkı sunduğunu söyledi. Bu katkıyı, Türkiye'nin ve Kayseri'nin gelişmesi adına önemli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin özelikle tarihi ve kültür varlıkları, sürekli göz ardı edilmişti. 1996-2002 yılları arasında Türkiye'de toplam 56 eser onarılmış. Yalnızca Kayseri'de, 2002 ile 2011 yılları arasında 240 eser onarıldı. Kaynaklar arttıkça, Türkiye'de istikrar arttıkça ve o istikrar sürdürülebilir hale geldikçe, hem tarihi hem de kültür varlıklarımıza ödenek ayırabiliyoruz. Kayseri'de kültür varlıklarına ayırdığımız ödenek 33 milyon lira. 1996 ile 2002 yılları arasında neredeyse Türkiye genelinde bu paraya yakın para ayrılıyordu. Kültür Bakanlığımızla birlikte Türkiye'deki zengin kültür varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi için çok önemli hamleler yapıldı.'' Kayseri'nin, şimdi yalnızca sanayi şehri olarak değil, siyasetin ve sportif faaliyetlerin ilerlediği bir şehir olarak değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel varlıklarıyla da adından söz ettireceğini vurgulayan Bakan Yıldız, ''Hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümetle beraber ortaya konulan sinerji, birçok işi daha yapabilmemize imkan tanıyacak'' diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de göreve geldikleri günden beri kentin altyapı hizmetleriyle uğraştıklarını, bunları tamamladıktan sonra dev projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, artık keyif veren projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Kentin tarihi dokusunu ayağa kaldırdıklarını belirten Özhaseki, tarihi ilçelerden Talas'ın, gelecekte hizmet sektöründen yararlanan ilçelerin başında geleceğini vurguladı. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım da Ali Dağı Yeraltı Şehrinden sık sık bahsedildiğini, ancak kimsenin bu değeri ilçeye kazandırma adına somut atmadığını söyledi. Yıldırım, bakanlığın ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, tarihi 700 yıl öncesine uzanan, içinde su sarnıcı da bulunan yeraltı şehrini turizme kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yıldırım, ''İlçemizin en önemli özelliği, bir hoşgörü merkezi olmasıdır. Müslüman, Rum ve Ermeni toplumları yıllarca burada iç içe yaşamıştır. Halen ayakta kalan Rum ve Ermeni kiliseleri ile camilerin yan yana olduğunu görüyoruz. İlçemizin turizm merkezi olması yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Konuşmaların ardından yeraltı şehri, Bakan Yıldız ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri tarafından hizmete açıldı. Bakan Yıldız ve davetliler yeraltı şehrini gezerek, Belediye Başkanı Rifat Yıldırım'dan bilgi aldı.