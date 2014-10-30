Bakan Yıldız: Umutlarımız zayıflıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek’te madencileri kurtarma çalışımlarının sürdüğünü belirterek “Umutlarımız her geçen gün zayıflıyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ermenek’teki maden faciası hakkında bilgileri aktardı.

Taner Yıldız şunları söyledi:

"İşimizin kolay olmayacağını, zaman alacağını bunula ilgili ekiplerin kesintisiz çalıştığını söylemem lazım. 30’a yakın kurum ve ekip çalışıyor. Malzeme tedariki ile ilgili sıkıntımız yok. Malzeme arayışımız yok. İki ayrı koldan çalışmalar sürdürülüyor. Dün suyun çekilmesi ana hedefimiz demiştik. Bugün ise çamur kitlenenin temizlenmesi ve bu suyun tahliyesi önceliklerimiz arasında. Bur çerçevede çalışmalar devam ediyor. En son teknoloji kullanılıyor 70-80 işçimiz çalışmalar yürütüyor. Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi umutlarımız her geçen gün zayıflıyor.

Sayın Bakanımın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar var. Gerçek bilgi kaynağının şu açıklamalar olduğunu vurgulamak istiyorum. Sabah geldiğimizde bir merkezden su çekiminin durdurulduğu ve çalışmaları yapılmadığı gibi olumsuz ve gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerle karşı karşıya kaldık. Bundan doğru değil.

Burada karşımıza her metreyi aştıkça yeni şeylerin çıktığını görüyorum. 5-6 bar civarında gelen çamurlu suyun oluşturduğu tahribatı görmüş değiliz. Ulaştığımız her metre bize yeni tablo çıkarıyor. Su aktarmak önceliğimizdi ancak tahkimatın bozulduğunu gördük. İleride temiz suya geleceğim nokta varsa güvenliği sağlayarak bunları yapmamız lazım.

1 metrelik çökmeler oldu. İleride göçüklerle karşılaşabilir miyiz. Karşılaşabiliriz. Şuanda olanı şeffaf olarak paylaşmamız lazım. Biz tavanı güvence altına almamız lazım ki orada ilerlenebilsin ve en son noktalara kadar ulaşılabilsin.”

Soru-cevap

Gazetecilerin sorularına Bakan Faruk Çelik şu cevapları verdi:

Ocağa ruhsat verilmemesi lazım demiştiniz, nasıl ruhsat verilmiş?

Konu şu ocağı içinde olup bitenlerin sonlandırılması. Bunu ısrarla farklı noktalara çekmeyi doğru bulmuyorum. Soma’da kaza yaşanmıştı, maden sahibini bulamıyoruz dediğiniz söylenmişti. Bulunamayan maden sahibi ve 18 işçi aşağıda.

Biz Uyar madenciliğin çalışmalarından memnun değiliz. Üzerlerinde ruhsat varsa bu ruhsatların kaldırılması talimatını verdim Soma’dan sonra. Burada Sayın Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler burada kim olursa olsun ihmal varsa açığa çıkarılması konusunda kimsenin tereddüttü olmasın. İstersen Uyar olsun, isterse Uymaz olsun."

Bakan Elvan ise şunları söyledi:

"Biz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Sorularınızı cevaplandırmaya hazırız ama kulaktan dolma bilgilerle haber geçilmesi yanlış. Son olarak göçük diye basına yansıyan hadise. 1 metrelik kısımda tahkimatın aşağı indiğin görüldü ve çalışmalar başlatıldı. Ama gerçekten birilerinin buraya gelip fısıltılarla provoke edici şeylere inanmayın."

Suyun miktarı 5’te 1 azaldı diyebilir miyiz?

Yıldız: Hayır

Çelik: Konu sudan ibaret olsa zaman vermek mümkün. Ama içeride gelişen ve muhtemel gelişmelere karşı bir şey söylemek mümkün değil.

İşçiler mektup yazdıklarını ancak cevap gelmediğini söylüyorlar?

Yıldız: Bana ulaşan bir şeyler olmadı. Milletvekilimiz Mevlüt Bey’e ulaşan bir şeyler olmuş. Yemekle ilgili bir talep. Konu da yer altında yemek yenmesiyle ilgili hadise ve işçilerin işine son verilmesi. Konuya bana aktardılar. Biz işçi kardeşlerimizle bir aradayız. Koordinasyonsuzluk söz konusu değil. Her arkadaşımızı ve kurumun görevleri belli.