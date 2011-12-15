T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Yıldız protestoyu tatlıya bağladı

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde katıldığı konferansta bir öğrencinin protestosuyla

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde katıldığı konferansta bir öğrencinin protestosuyla karşılaştı. Hükümet aleyhine slogan atan öğrenciyi yanına çağıran Yıldız, bir süre kendisiyle sohbet etti. Çıkışa kadar birlikte giden Yıldız ve öğrenci, tokalaşarak ayrıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen ''Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli''nde konuşma yaptı. 



Taner Yıldız, şunları söyledi:

"Nükleer güç santrali dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak. Biz su kaynakları yerine değil ithal ettiğimiz doğalgaz kaynaklarının yerine ikame edeceğiz. Bunun doğalgaza karşılık gelen miktarı aynı elektriği üretecek doğalgaz santralleri için 6 ila 7 milyar dolar civarında. Yani 3-4 yılda zaten bu parayla nükleer güç santrali kurabiliyorsunuz.

Bu parayla biz dışa bağımlılığımızı nükleer güç santrali kurmakla azaltmış oluyoruz. Biz Rusya'ya daha çok bağımlı olmuyoruz.''


Korumalar engel oldu

Yıldız'ın konuşmasının sonunda oturduğu yerden aniden kalkarak hükümet aleyhine slogan atmaya başlayan Nesimi Yiğit Eryılmaz isimli üniversite öğrencisi, Yıldız'ın korumaları tarafından susturuldu.

Bunun üzerine korumalarını uyaran Bakan Yıldız, protestocu öğrenciyi yanına çağırdı.


'Gazeteciler, öğrenciler hapiste' 

Yıldız'ın derdini anlatmasını istediği öğrenci, hükümetin politikalarını doğru bulmadığını belirterek, ''Demokratik hakkımı kullanmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim ama söyledikleriniz yanlış. Siz 17-18 saat çalışma öneriyorsunuz. Kimse sizin ameleniz değil. Dün sıfır sorun diyordunuz bugün Suriye ile düşman olduk. Bunun dışında gazeteciler, öğrenciler hapiste'' dedi.

Bakan Yıldız, "Nesimi kardeşime teşekkür ediyorum. Bu tür konuları rahatlıkla söyleyebilmemiz lazım" diye konuştu.


Bakan Yıldız: Heyecanlanlısın ama

Konuşmasını sık sık kesen öğrenciye Bakan Yıldız, "Tamam gençlik heyecanın var. Ama benim konuşmama müsaade etmen lazım" karşılığını verdi.


'Belden aşağıya vurmak yok'  

Araya yeniden giren öğrenci "Başbakan'ın gemicikler alması..." diye konuşması üzerine Bakan, "Böyle belden aşağı vurmaya gerek yok. Konunun dışına çıkıp nesnel hale getirirsen olmaz" dedi. 

Konferanstan tek başına çıkmak isteyen öğrenciye Taner Yıldız, "Gel birlikte çıkacağız" deyip salondan beraber ayrıldı.

Konferans salonunda bir süre sohbet eden Yıldız ile protestocu öğrenci çıkışa kadar beraber yürüdü.


Elini sıkıp, bakanlığa davet etti

Taner Yıldız kendisini protesto eden öğrenciyle el sıkışarak, öğrenciyi bakanlığa davet etti.

Bunun üzerine protestocu öğrenci ''Belki bir gün olabilir'' yanıtını verdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24