Bakan Yıldız protestoyu tatlıya bağladı

T24 - Enerji Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde katıldığı konferansta bir öğrencinin protestosuyla karşılaştı. Hükümet aleyhine slogan atan öğrenciyi yanına çağıran Yıldız, bir süre kendisiyle sohbet etti. Çıkışa kadar birlikte giden Yıldız ve öğrenci, tokalaşarak ayrıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen ''Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli''nde konuşma yaptı. Taner Yıldız, şunları söyledi:
"Nükleer güç santrali dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak. Biz su kaynakları yerine değil ithal ettiğimiz doğalgaz kaynaklarının yerine ikame edeceğiz. Bunun doğalgaza karşılık gelen miktarı aynı elektriği üretecek doğalgaz santralleri için 6 ila 7 milyar dolar civarında. Yani 3-4 yılda zaten bu parayla nükleer güç santrali kurabiliyorsunuz.
Bu parayla biz dışa bağımlılığımızı nükleer güç santrali kurmakla azaltmış oluyoruz. Biz Rusya'ya daha çok bağımlı olmuyoruz.'' Korumalar engel oldu
Yıldız'ın konuşmasının sonunda oturduğu yerden aniden kalkarak hükümet aleyhine slogan atmaya başlayan Nesimi Yiğit Eryılmaz isimli üniversite öğrencisi, Yıldız'ın korumaları tarafından susturuldu.
Bunun üzerine korumalarını uyaran Bakan Yıldız, protestocu öğrenciyi yanına çağırdı. 'Gazeteciler, öğrenciler hapiste'
Yıldız'ın derdini anlatmasını istediği öğrenci, hükümetin politikalarını doğru bulmadığını belirterek, ''Demokratik hakkımı kullanmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim ama söyledikleriniz yanlış. Siz 17-18 saat çalışma öneriyorsunuz. Kimse sizin ameleniz değil. Dün sıfır sorun diyordunuz bugün Suriye ile düşman olduk. Bunun dışında gazeteciler, öğrenciler hapiste'' dedi.
Bakan Yıldız, "Nesimi kardeşime teşekkür ediyorum. Bu tür konuları rahatlıkla söyleyebilmemiz lazım" diye konuştu. Bakan Yıldız: Heyecanlanlısın ama
Konuşmasını sık sık kesen öğrenciye Bakan Yıldız, "Tamam gençlik heyecanın var. Ama benim konuşmama müsaade etmen lazım" karşılığını verdi. 'Belden aşağıya vurmak yok'
Araya yeniden giren öğrenci "Başbakan'ın gemicikler alması..." diye konuşması üzerine Bakan, "Böyle belden aşağı vurmaya gerek yok. Konunun dışına çıkıp nesnel hale getirirsen olmaz" dedi.
Konferanstan tek başına çıkmak isteyen öğrenciye Taner Yıldız, "Gel birlikte çıkacağız" deyip salondan beraber ayrıldı.
Konferans salonunda bir süre sohbet eden Yıldız ile protestocu öğrenci çıkışa kadar beraber yürüdü. Elini sıkıp, bakanlığa davet etti
Taner Yıldız kendisini protesto eden öğrenciyle el sıkışarak, öğrenciyi bakanlığa davet etti.
Bunun üzerine protestocu öğrenci ''Belki bir gün olabilir'' yanıtını verdi.