Bakan Yıldız protestoyu tatlıya bağladı

T24

Korumalar engel oldu





'Gazeteciler, öğrenciler hapiste'





Bakan Yıldız: Heyecanlanlısın ama



'Belden aşağıya vurmak yok'



Elini sıkıp, bakanlığa davet etti



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen ''Nükleer Enerjinin Geleceği ve Hukuki Sorumluluk Paneli''nde konuşma yaptı."Nükleer güç santrali dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak. Biz su kaynakları yerine değil ithal ettiğimiz doğalgaz kaynaklarının yerine ikame edeceğiz. Bunun doğalgaza karşılık gelen miktarı aynı elektriği üretecek doğalgaz santralleri için 6 ila 7 milyar dolar civarında. Yani 3-4 yılda zaten bu parayla nükleer güç santrali kurabiliyorsunuz.Bu parayla biz dışa bağımlılığımızı nükleer güç santrali kurmakla azaltmış oluyoruz. Biz Rusya'ya daha çok bağımlı olmuyoruz.''Yıldız'ın konuşmasının sonunda oturduğu yerden aniden kalkarak hükümet aleyhine slogan atmaya başlayan Nesimi Yiğit Eryılmaz isimli üniversite öğrencisi, Yıldız'ın korumaları tarafından susturuldu.Bunun üzerine korumalarını uyaran Bakan Yıldız, protestocu öğrenciyi yanına çağırdı.Yıldız'ın derdini anlatmasını istediği öğrenci, hükümetin politikalarını doğru bulmadığını belirterek, ''Demokratik hakkımı kullanmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim ama söyledikleriniz yanlış. Siz 17-18 saat çalışma öneriyorsunuz. Kimse sizin ameleniz değil. Dün sıfır sorun diyordunuz bugün Suriye ile düşman olduk. Bunun dışında gazeteciler, öğrenciler hapiste'' dedi.Bakan Yıldız, "Nesimi kardeşime teşekkür ediyorum. Bu tür konuları rahatlıkla söyleyebilmemiz lazım" diye konuştu.Konuşmasını sık sık kesen öğrenciye Bakan Yıldız, "Tamam gençlik heyecanın var. Ama benim konuşmama müsaade etmen lazım" karşılığını verdi.Araya yeniden giren öğrenci "Başbakan'ın gemicikler alması..." diye konuşması üzerine Bakan, "Böyle belden aşağı vurmaya gerek yok. Konunun dışına çıkıp nesnel hale getirirsen olmaz" dedi.Konferanstan tek başına çıkmak isteyen öğrenciye Taner Yıldız, "Gel birlikte çıkacağız" deyip salondan beraber ayrıldı.Konferans salonunda bir süre sohbet eden Yıldız ile protestocu öğrenci çıkışa kadar beraber yürüdü.Taner Yıldız kendisini protesto eden öğrenciyle el sıkışarak, öğrenciyi bakanlığa davet etti.Bunun üzerine protestocu öğrenci ''Belki bir gün olabilir'' yanıtını verdi.