Bakan Yıldız: Piri Reis gitmesi gereken yere kadar gidecek

T24- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araştırması yapmak üzere Urla Limanı'ndan dün yola çıkan Koca Piri Reis gemisinin yoluna devam ettiğini bildirdi.





Milas'ın Ören beldesindeki Yeniköy Termik Santrali'nde incelemeler yapan Bakan Taner Yıldız, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Bakan Yıldız, ''Piri Reis yoluna devam ediyor. 'Nereye gidiyor?' diye sorarsanız, gitmesi gereken yere gidiyor. Burada tabi ki gün be gün, an be an, saat ve saat hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çalışmalarını dikkatle izliyoruz hem de bizim yapacağımız, programladığımız çalışmaları dikkatle takip ediyoruz'' dedi.





Bir gazetecinin ''Askeri refakat söz konusu mu?'' soru üzerine Yıldız, ''Refakat etmesi gereken yerde refakat edecek, yalnız gitmesi gereken yerde yalnız gidecek. Bunların her birisi Dışişleri Bakanlığımız tarafından planlandı'' diye konuştu.





Yıldız, ''KKTC ile bir anlaşma yapıldı, bu bölgedeki rezervlerle ilgili bilgi sahibi miyiz?'' sorusunu üzerine şunları ifade etti:





''Hem iki boyutu hem üç boyutlu sismik aramalar, zaten bu rezervlerin ön hazırlığı niteliğindedir. Bu konuda, sondaj yapılamadan her hangi bir ülkenin, her hangi bir firmanın açıklama yapmasının gerçeklerle bire bir örtüşmeyeceğini söyleyebilirim. Çok fazla spekülasyona açık rakamlardan bahsediliyor. Bunları zaman zaman biraz ibretle, bazen de hayretle izliyorum. Sondaj bitmeden her hangi bir sismik aramanın pratik sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması doğru değil. Biz nasıl Karadeniz'e gittiğimizde 'Petrol, doğal gaz bulamayabiliriz ama aramak için bulmak için gidiyoruz diyoruz.' Burada da bu tarz ihtiyatlı cümlelerin, kelimelerin kullanılmasının daha gerçekçi ve spekülasyondan uzak olacağını söyleyebilirim.''





''Piri Reis gemisi yeterli mi?'' sorusunu ise Yıldız, ''''Tabi ki tek gemi ile buraya gidilmiyor. Teknik kapasite ne yapmamızı gerektiriyorsa, o tür takviyeleri de yapıyoruz. Bu manada kimsenin endişesi olmasın'' diye yanıtladı.





Bakan Yıldız, bir başka gazetecinin, '''Rumların arama yaptığı bölgedeki çalışmaları izliyoruz' dediniz oradaki rezervlerle ilgili İsrail ile bir anlaşma yapıldı, orada büyük rezervlerin olduğunu söyleyebilir miyiz?'' şeklindeki sorusu üzerine şöyle dedi:





''Uluslararası hukuka aykırı yerlerde şu anda bu işlem yapılıyor. O yüzden İsrail'in yaptığı çalışmanın, rezervle alakalı, kapasiteyle alakalı bildirimlerini şu anda çok fazla dikkate almıyorum.''