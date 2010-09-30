-BAKAN YILDIZ ''NABUCCO''YA İNANIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şu anda Nabucco'yla alakalı kaynak bulunamadığı için sıkıntı yaşanabileceğinin söylediğini, ancak kendisinin Nabucco'nun gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, ''Bu konuda kaynak ülkelerin de menfaatinin olduğunu açıkça söylemeliyiz. Bu menfaateler orta noktada buluşmazsa zaten bu proje gerçekleşmez'' dedi. Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen ''2. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu''nun ikinci gününde konuşan Yıldız, enerjinin günümüzde hükümetlerin en önemli unsurlarından birini teşkil ettiğini ve dünyada enerjide en önemli büyümenin özel sektör kanalıyla yapıldığını belirterek, bu korelasyonun düzenlenmesinin de o ülkenin hükümetleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun çok dikkatli düzenlenmesi gereken bir yapı olduğu kanaatini dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dünyada yapılan bütün yatırımlar, aslında tarife yoluyla nihai tüketiciden tahsil edilen kaynaklardır. Hükümetler vatandaşlarıyla bu yatırımları yapmak durumunda olan özel sektör arasındaki makul noktayı yakalamak durumundadırlar. Bunu hem bölgemizdeki projeler için hem de ulusların kendi içinde geliştirdikleri projeler için söylemek istiyorum. Eğer özel sektörle paylaştığınız bütün bu değerler sizin çok yüksek bir karla paylaştığınız değerlerse bir sermaye transferine dönüşüyor ama çok düşük değerlerde karlar oluşuyorsa, bu da sağlığından sorumlu olduğunuz özel sektörün sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Uluslararası projeler de bunun istisnası değil. Yaklaşık 30 yıl içinde 25,7 trilyon dolarlık dünyada yapılacak yatırımların, o ülkelerin vatandaşlarının gelirleriyle de mütenasip olması gerekiyor.'' Büyüme ve enerjideki arz güvenliğinin kirlenme ile ilişkisine de değinen Yıldız, bu denge de tutturulmadan bu işin yapılamayacağını söyledi. Yıldız, bölgedeki enerji projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hazar bölgesinde çok önemli petrol ve doğalgaz rezervleri bulunduğunu anımsatan Yıldız, altı ortaklı ve önümüzdeki süreçte başka ülkelerin de katılma imkanı bulunan Nabucco projesine konusunda, Türkiye'nin batısındaki tüketim noktaları ve doğusundaki kaynaklar oldukça bunların buluşturulma işinin bu tür projelerden geçtiği inancını vurguladı. Türkiye'nin sadece transit ülke olmadığını ve enerji merkezi olacak kapasiteye sahip bulunduğunu ifade eden Yıldız, Yunanistan üzerinden İtalya'ya geçecek doğalgaz boru hattı (ITGI) projesinin de önemine işaret ederek, bu projelerin uzun vadede birbirine rakip olmadığını söyledi. Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Avrupa'nın arz güvenliğiyle alakalı daha çok ithalata bağlı olması, boru hatlarını ve kaynak ülkeleri çeşitlendirme ihtiyacı olması önümüzdeki süreçle alakalı net ışık tutuyor. Bu projeler için biraz sabırlı olmak lazım. Şu anda Nabucco'yla alakalı kaynak bulunamadığı için sıkıntı yaşanır mı deniliyor. Ben Nabucco'nun gerçekleştirileceğine inanıyorum. Bu konuda kaynak ülkelerin de menfaatinin olduğunu açıkça söylemeliyiz. Bu menfaatler orta noktada buluşmazsa zaten bu proje gerçekleşmez. Ama Türkiye her zaman olduğu gibi gerek Nabucco konusunda gerekse batıya aktarılacak diğer boru hatlarıyla alakalı olumlu tutumunu her zaman sürdürecektir. Bununla alakalı şu ana kadar bulunduğu politika da hep bunu teyit etmiştir.'' -''11 MİLYAR DOLAR GELİR''- Bakan Yıldız, nükleer güç santralleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, artan büyüme hızlarıyla birlikte enerji arz güvenliğiyle alakalı da büyüme rakamlarının ortaya çıkacağını kaydetti. Yıldız, ''Uluslararası yatırımcılara da Türkiye'ye geldiklerinde zemini sağlam, hukuku düzenlenmiş ve güvenilirliği ön plana alan iyi bir yatırım ortamının oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu rakam minimum 5,5 milyar dolarlar civarında. Aynı zamanda elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirmesiyle alakalı sadece bu yıl elde ettiğimiz gelirler, 10,5-11 milyar dolar civarına ulaştı. Burada yapılacak üretim yatırım çalışmalarını bu rakamın haricinde tutuyorum. Üretim özeleştirmeleriyle alakalı rakamı, bu bahsettiğim rakamın haricinde tutuyorum. Türkiye, bölgesinde enerji arz güvenliğiyle alakalı yatırım yapılması konusunda son derece kararlı ve ciddi'' diye konuştu.