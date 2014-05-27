Bakan Yıldız: Farklı konularla uğraşamayız, bırakın işimizi yapalım

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'daki eylemleri değerlendirdiği açıklamasında provokasyon uyarısı yaptı ve ekledi: "Farklı konularla uğraşacak halimiz yok, bırakın işimizi yapalım."

Soma'daki işçi eylemlerini değerlendiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, provokasyon uyarısı yaptı.

Yıldız, "Biz orada işçi kardeşlerimizin durumuna çözüm getirmek açısından ne tür şeyler gerekiyorsa onları konuşuyoruz, farklı konularla uğraşacak halimiz yok. Bırakın biz işimiz yapalım" diye konuştu.

Bakan Yıldız, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, "Madencilik sektörüne katkı koyabilecek yurtdışı birikimleri buraya aktarabilecek bir yapıyı tekrar elden geçiriyoruz" dedi.

Yıldız, Soma'da Maden İş Ege Şube Başkanı Tamer Küçükgencay ve yönetim kurulu üyelerinin istifasına neden olan eylemlere de değindi.

Provokasyon uyarısında bulunan Bakan, şunları söyledi:

'Soma'da yaşananlarla alakalı çok net şeyler söyledik. Orada işçi sağlığı ve güvenliğiyle alakalı tedbirlerin tamamı çalışma müfettişlerimiz tarafından onaylanmadan kömür üretimi yapılmayacak demiştik. Zaten buna uyuyoruz.

İşçi kardeşlerimiz haricinde provokasyon için oraya gelenlerin olduğunu görüyorum. Onun bilgisini validen, kaymakamdan ve emniyet müdüründen alıyorum. Provokasyona müsaade etmemiz mümkün değil.

Biz orada işçi kardeşlerimizin durumuna çözüm getirmek açısından ne tür şeyler gerekiyorsa onları konuşuyoruz, bir de farklı konularla uğraşacak halimiz yok. Bırakın biz işimizi yapalım. Oradaki işçi kardeşlerimizin sağlam ve iyi bir zeminde çalışmalarını sağlamak için gayret edelim. Dışarıdan gelen provokasyona müsaade etmeyelim."

Yoğun bakımdan çıktı

Öte yandan bağırsak ameliyatı geçiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yoğun bakımdan çıktı.



Bakan Çelik'in tedavi gördüğü hastanenin başhekime Gülay Kılıç'ın açıklamasına göre, hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen Çelik, yapılan tetkikler sonucu divertikül hastalığına bağlı bağırsak delinmesi tespit edildi ve acil olarak amelayata alındı.



3 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından odaya geçen Çelik'in birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.