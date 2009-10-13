Bakan Yıldız: Arap doğalgaz hattı 18 ayda bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye ile Arap doğalgaz hattının tamamlanması konusunu ele aldıklarını söyleyerek, "18 ay gibi bir sürede bunları bitirip Arap doğalgaz hattının nihayetlenmesi için karar almış bulunuyoruz. Şimdi de uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Bakanlar Kurulu toplantıları çerçevesinde Suriye'nin petrol ve elektrik bakanları ile bir araya gelen Yıldız bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Arap doğalgazının 1200 km.lik hattının karşılıklı tamamlanması konusunda gerek Suriye'de 62 km.lik gerekse Türkiye'de 93 km.lik hattın yapımı ile alakalı prensip kararı aldıklarını hatırlattı.

Yıldız, bu kararları onaylatıp yürütmeye koyma aşamasına geldiklerini belirterek, "18 ay gibi bir sürede bunları bitirip Arap doğalgaz hattının nihayetlenmesi için karar almış bulunuyoruz. Şimdi de uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Suriye petrol şirketi ile birlikte TPAO'nun ortak bir şirket kurarak arama faaliyetini birlikte yürütmesinin de gündemde olduğunu söyleyen Yıldız, bütün bunların Suriye ile yapılan bu toplantıların meyvelerinin alınması demek olduğunu bildirdi.

Bakan Yıldız, elektrik alanında ise 250 megawattan başlayıp 400 megawata çıkabilecek bir elektrik transferinin öngörüldüğünü ve bunun fiili durumuna da başlandığını kaydetti.

Türkiye'de üretilen LPG gazının Suriye'ye satışının söz konusu olduğunu söyleyen Yıldız, bu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve uzatma konusunda Suriye ile mutabakat sağlandığını kaydetti.