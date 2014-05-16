Bakan Yıldız: 114 maden kapatıldı, ölü sayısı 283

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki yaralılarla ilgili “Üç tane hastamız kaldı. Diğerleri de taburcu oldular. Hayati tehlikeleri kalmadı” dedi. Yıldız ayrıca patlama ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Madenden çıkartılan bir naaş ile faciada ölü sayısıın 283’e yükseldiğini bildiren Bakan Yıldız, 114 madenin kapatıldığını açıkladı. “Denetimler sonucu şartları uygun olmayan şu anda 114 kömür ocağı kapatıldı. Bunun üzerinde ne kadar titiz durduğumuzu, ne kadar yoğun çalıştığımızı bilmenizi isterim” diyen Bakan Yıldız, kararın yeni yapılan denetim sonucunda elde edilen verilere göre mi, yoksa önceden yapılmış denetimlerde elde edilen veriler ışığında mı yapılıp yapılmadığını açıklamadı.

Bakan Yıldız şunları söyledi;

“Değerli arkadaşlar, burada her zaman söylüyoruz, herhangi bir kusur varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. İdari olarak da adli olarak da soruşturma başlamıştır. Teftiş Kurulları görevlerinin başındadır. Bütün vatandaşlarımızın müsterih olmasını buradan istirham ediyorum.”

“İnşallah sonuna gelmişizdir. Bu geceki ve yarın bizim için çok önemli. Bundan sonraki kısımda teknik olarak tartışılacak olan gündem oluşacaktır. Bizim şu anda düşündüğümüz tek şey işçi kardeşlerimizin oradan behemehal çıkarılmasıdır. Üç tane hastamız kaldı. Diğerleri de taburcu oldular. Hayati tehlikeleri kalmadı.”

“Biz bugün aile yakınlarının işçi kardeşlerimizi alacağını düşünmüştük ama şu ana kadar bir müracaat olmadı. AFAD merkezine gelecekler ve bizde kendilerine işçi kardeşlerimizi teslim etmiş olacağız.”

Ölen madenci sayısı 283 oldu

“Bir kişi daha çıkarıldı. 283 oldu. Bu gece ciddi bir hareketlenme var. Şu ana kadar AFAD merkezimizde, diğer bütün kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar ciddi bir şekilde elden geçiyor. Verdiğimiz rakamların tamamı teyit edilmiş rakamlardır. Teyit edilmemiş rakamları vermek istemiyoruz. En son kontrollerimizi yaparız ve sayımızı o şekilde açıklarız.”

“400-450 metre aşağıda çalışıyoruz. Karşımıza farklı işlemler çıkabiliyor ve onlar da zaman alıyor. İşçi kardeşlerimizin ailelerinden hiçbir şekilde bir müracaat kalmaksızın bunu neticelendirmek istiyoruz.”

114 kömür ocağı kapatıldı

“Bu son derece önemli bir konu. Her bir kazanın bizler için tekrar elden geçirilmesi gereken bir takım uygulamalarla ilgili de kısımları var. Arkadaşlarımız titizlikle raporlamalarına başladılar. Bu alanda mutlaka ithalatı azaltıp, üretimi arttırmamız lazım ama tek şartla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri arttırarak. Denetimler sonucu şartları uygun olmayan şu anda 114 kömür ocağı kapatıldı. Bunun üzerinde ne kadar titiz durduğumuzu, ne kadar yoğun çalıştığımızı bilmenizi isterim. Bizim işçi kardeşlerimizin sağlığı, sıhhati bizim olmazsa olmaz şartımızdır.”

“İçeride bir göçük ile karşı karşıya kalmış değiliz ama 200-250 metrelik bir bandın yanmış olması içerideki ısıyı arttırıyor ve yarattığı tahribatlar var ama bu bir çökme anlamına gelmiyor.”