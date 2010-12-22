-BAKAN YILDIRIM PİLOT SIKINTISINDAN YAKINDI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''2003'e göre iç hatlarda 5 kat, dış hatlarda 3 kat büyüme sağladık. Böyle bir şey dünyada yok. Bu bir rekordur. Göreve geldiğimde pilotlar kapıda iş bulmak için akşama kadar sıra oluşturuyorlardı. Şimdi pilotlar karaborsa. Yurt dışından pilot çalıştırmak mecburiyetinde kalıyoruz'' dedi. Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan ilk bölgesel havaalanı Zafer Havaalanı'nın sözleşmesi Bakan Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal tarafından Sheraton Oteli'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan Yıldırım, ilk etapta Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'a hizmet etmesi planlan Zafer Havaalanı'nın Türkiye'nin ilk bölgesel havaalanı olacağını vurguladı. Afyonkarahisar'ın termal turizmde, Kütahya'nın çinicilikte, Uşak'ın ise dokumacılıkta önemli birer merkez olduğunu ifade eden Yıldırım, üç il için en uygun yer olan Kütahya'nın Altıntaş mevkisinde yapılacak havaalanının 2 milyon yolcu kapasiteli olacağını belirtti. Söz konusu bölgenin terminal binası, pisti, apronu ve hizmet tesisleri ile Türkiye'nin en modern havaalanlarından birine kavuşacağını belirten Yıldırım, bakanlığının YİD modeli konusunda önemli tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanlığının 18 yıl içindeki 92 milyar TL'lik yatırımından bu modelle yapılanların tutarının 15 milyar TL olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Zafer Havaalanı inşasında yeni bir uygulama yapacaklarını anlattı. Yıldırım, ''Yeşil sahadan bitmiş bir havaalanı projesi. Bu YİD modelinde yeni bir aşamadır. Daha önceki projelerde mevcut tesislerin büyütülmesi, modern hale getirilmesi uygulamaları vardı. Burada ise sıfırdan, anahtar teslim bir havaalanı yapımını gerçekleştiriyoruz'' diye konuştu. -2023 YILI TAHMİNİ- Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: ''33 milyonla aldığımız yolcu sayısını geçen sene 86 milyona, bu sene 100 milyonun üzerine çıkarıyoruz. Dünyada bu konudaki büyüme yüzde 3'tü. 2009'da aksine yüzde eksi 5 oldu. Bizde 2009'da bile yüzde 7'nin üzerinde büyüme oldu. 2003'e göre kıyas yaptığımızda iç hatlarda 5 kat dış hatlarda 3 kat büyüme sağladık. Böyle bir şey dünyada yok. Bu bir rekordur. Uçak filosunda da 110 uçaktan 360 uçağa çıktı. Özel jetler, helikopterle, eğitim uçakları ile bu sayı bini geçti. Aktif pilot sayısı bin 300'den 7 bine çıktı. Göreve geldiğimde pilotlar kapıda iş bulmak için akşama kadar sıra oluşturuyorlardı şimdi pilotlar karaborsa. Yurt dışından pilot çalıştırmak mecburiyetinde kalıyoruz.'' -BAKANA GECİKMELİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Öte yandan toplantının ardından Yıldırım'ın salondaki başka bir odaya geçmesi istendi. Bakan Eroğlu'nun da eşlik ettiği Yıldırım, salona girişinde gazetecileri görünce ''Hayrola?'' diye sordu. Gazetecilerin masanın üzerindeki doğum günü pastasını göstererek doğum gününü kutlaması üzerine Yıldırım, ''Benim doğum günüm 20 Aralıktı. Basın, haberleri de bu kadar geriden takip ediyorsa yandık'' diye espri yaptı. Yaşının sorulması üzerine Yıldırım, gazetecilere kaç yaşında gösterdiğini sordu. Bir gazetecinin '30 filandır'' demesi üzerine Yıldırım, ''Sen herhalde sayı saymasını bilmiyorsun ya da dayak yememişsin. Öyle derler ya'' diyerek güldü. Gazetecilerin isteği üzerine pastayı da kesen Yıldırım, ''(Doğum gününü unuttu iki sonra kutladı) diye yazmayın'' dedi. Yıldırım, gazetecilerin mumları üflemesini istemesi üzerine, ''Gerek yok. Yansınlar aydınlıktan zarar gelmez'' diye konuştu. Binali Yıldırım'ın ''Yaşımı merak edenlere ben daha sonra söylerim'' demesi üzerine Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''Binali Bey geriye doğru sarıyor çok çalıştığı için'' diye espri yaptı.