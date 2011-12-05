-Bakan Yıldırım ICAO Başkanını kabul etti ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey Başkanı Roberto Kobeh Gonzales'i kabul etti. Bakan Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığında basına kapalı gerçekleşen kabul öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gonzales'in, davetleri üzerine Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, toplantıda ICAO'nun çalışmaları ve Türkiye'deki sivil havacılık faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti. İCAO Başkanı Gonzales'in ziyaretinin, ICAO'nun 11 yıl aradan sonra başkan düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu öğrenildi.