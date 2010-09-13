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Politika

BAKAN YILDIRIM: HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR ERZİNCAN (A.A)

13 Eylül 2010 13:50

-BAKAN YILDIRIM: HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR ERZİNCAN (A.A) - 13.09.2010  - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Türk Milleti kazanmıştır. Milli İrade kazanmıştır'' dedi. Bakan Yıldırım, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi. Halk oylamasının sonucunun belli olduğunu ve yüzde 58 oy oranı ile Türkiye'de halk oylamasının kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, ''Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Erzincan Türkiye ortalamasının 6 puan üzerine geçerek yeni bir rekora imza atmıştır. Erzincanlı hemşehrilerimin bu demokrasi şölenine, bu demokrasi bayramına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Halk oylamasında kaybedenin olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Türk Milleti kazanmıştır. Milli İrade kazanmıştır. Türkiye de herkes şunu anlamıştır ki, milletin iradesi üzerinde başka hiçbir idare olmayacaktır. Gücünü milletten alan, 72 milyondan alan bu ülke, artık demokrasi yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. 12 Eylül 1980 ihtilali ile Türkiye'nin demokrasi tarihine düşen kara leke 12 Eylül 2010 tarihinde ortadan kaldırıldı ve yeni sayfa açıldı.''

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