-Bakan Yıldırım: Evreşe yollarını genişletiyoruz ÇANAKKALE (A.A) - 04.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Çanakkale'den Bandırma'ya kadarki 159 kilometrelik yolun, patika gibi olduğunu, bunu kendilerinin bölünmüş yol haline getirdiğini belirterek, ''Evreşe yolları artık dar olmasın. Bunun için Evreşe yollarını genişletiyoruz. Sevenler birbirleriyle daha çabuk, daha güvenli buluşması için bunu yapıyoruz'' dedi. Bakan Yıldırım, Gelibolu-Korudağ duble yolunun açılışı için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesi girişinde düzenlenen törende, Keşan, Korudağ, Evreşe ve Gelibolu'ya uzanan, oradan da Eceabat'a, Çanakkale'ye devam eden kuzey-güney koridorunun en önemli güzergahından Korudağ-Gelibolu yolunun açılışını yaptıklarını söyledi. Törene katılanlarla kendisini karşılamaya gelenlere, ''Evreşe yolları dar. Bana bakma benim yarim var'' adlı Gelibolu türküsünün çok meşhur olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Bu, Türkiye'de herkesin ağzında olan bir türküdür. Türkünün ikinci kısmına itirazım yok. Ama birinci kısmına itirazım var. Evreşe yolları artık dar olmasın. Bunun için Evreşe yollarını genişletiyoruz. Sevenler birbirleriyle daha çabuk, daha güvenli buluşması için bunu yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Evreşe'ye indik. Oradan buraya doğru geldik. Madem türkü, 'Evreşe yolları dar' diyor. Oradan bu tarafa da genişletelim, sayın genel müdür. Bu bölünmüş yolu yapmak güzel, ama Evreşe'ye doğru da devem etse, genişletsek, güzelleştirsek, daha iyi olur değil mi? Yakışır mı Evreşe'ye? Yakışır mı? Evreşe'ye her şey yakışır. Çanakkale, Türkiye'nin Anadolu topraklarının batıya açılan kapısıdır. Türkiye'nin batıdaki en uç vilayetidir. Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin destanlaştığı bir ildir. Çanakkale, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'mıza bizi hazırlayan, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek düşmanı durduran bir ilimizdir. 88 yıl önce bu mücadeleyi veren Çanakkale, Türk milleti, şimdi de artık istikrar mücadelesinden istikbal mücadelesine giden yolda kararlı adımlarla ilerlemektedir. 88 yıl önce 'Çanakkale Geçilmez' dedik ama, bu düşmana geçilmezdi. Ondan sonra bakıyoruz ki Çanakkale'nin yolu yok. Çanakkale'nin havaalanı var, uçuş yok. Çanakkale'nin denizi var, gemisi yok. Nasıl Çanakkale böyle geçilmez olacak? Çanakkale, bağımsızlık için, özgürlük için düşmana karşı geçilmezdir. Dosta karşı tabi ki geçilir olacak. Yolları da yapılacak, havaalanı da yapılacak ve denizleri de şenlenecek.''