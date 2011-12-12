-Bakan Yıldırım Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Yıldırım, saat 13.05'te Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi. Yıldırım'ın, geçirdiği ameliyatın ardından konutunda dinlenen Erdoğan'ı ziyareti, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bu arada, Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddenin kenarına konulan deftere, vatandaşlarca ''geçmiş olsun'' mesajları yazılmaya devam edildi. Öte yandan, Başbakanın konutunun bulunduğu Kısıklı Caddesi'ndeki bir çınar ağacı, gövdesinden ikiye ayrılarak yola devrildi. Üsküdar Belediyesi ekipleri, daha sonra yola devrilen ağacın dallarını toplayarak trafiğin aksamasını engelledi. Ağacın gövdesi, belediye görevlilerince ağaç kesim motoruyla kesilerek yerinden kaldırıldı.