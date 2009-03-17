Bakan Yazıcıoğlu: Loto caiz değil

Süper Loto talihlileri paralarını aldı

Süper Loto'nun tarihi ikramiyesini kazananların çekleri ellerine ulaştığı sırada devletin bakanından uyarı geldi:"Bizim inancımıza göre, alınteri ile bir şeyler kazanılır. Loto ile piyango ile bir şey kazanmaya bizim dinimiz cevaz vermez."Yani Bakan Yazıcıoğlu, "8 rakamlı çeklerin dinen uygun görülmeyen yollardan kazanıldığını" söyledi.Ama iki talihli de 25 milyon liraya yaklaşan ikramiyeyi almamazlık etmedi.