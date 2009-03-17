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Yaşam

Bakan Yazıcıoğlu: Loto caiz değil

Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, Loto'nun rekor ikramiyesini talihlileri henüz almışken 'Piyangoya dinimiz cevaz vermez' dedi.

17 Mart 2009 02:00

Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu'ndan, Loto'nun rekor ikramiyesini talihlileri henüz almışken açıklama geldi: Piyangoya dinimiz cevaz vermez

Süper Loto talihlileri paralarını aldı

Süper Loto'nun tarihi ikramiyesini kazananların çekleri ellerine ulaştığı sırada devletin bakanından uyarı geldi:

"Bizim inancımıza göre, alınteri ile bir şeyler kazanılır. Loto ile piyango ile bir şey kazanmaya bizim dinimiz cevaz vermez."

Yani Bakan Yazıcıoğlu, "8 rakamlı çeklerin dinen uygun görülmeyen yollardan kazanıldığını" söyledi.

Ama iki talihli de 25 milyon liraya yaklaşan ikramiyeyi almamazlık etmedi.

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